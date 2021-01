Grande Fratello Vip, scoppia una nuova lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "Non fare il dramma" (VIDEO)

Gossip TV

Un gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip scatena un'accesa discussione tra Dayane e Rosalinda.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Il motivo? La generosità della giovane attrice nei confronti di Maria Teresa Ruta, durante il gioco degli abbracci, che ha fatto infastidire la modella brasiliana.

Nuovo scontro al Gf Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Un nuovo gioco proposto dagli autori del Grande Fratello Vip ha scatenato una lite tra Dayane e Rosalinda. I Vipponi sono stati chiamati a scambiarsi degli abbracci con il concorrente più vicino, e la persona rimasta da sola come penitenza doveva bere un sorso del peperoncello. Se al suono della sirena la giovane attrice si è buttata tra le braccia della modella, dopo vedendo Maria Teresa di nuovo sola si è allontanata per offrirle un abbraccio.

Il gesto della Cannavò ha letteralmente spiazzato la Mello, che l'ha accusata di averla spintonata per allontanarla: "Vieni qui. Ma che senso ha? Ma perchè devi spingermi? Lei era dietro". "Però calma Dayane. Non c’è bisogno che fai un dramma" ha prontamente risposto l'attrice mentre gli altri concorrenti del Gf Vip hanno cercato di calmare gli animi.

Visibilmente infastidita per la situazione, Rosalinda ha poi lasciato il tavolo, mentre Dayane ha continuato a polemizzare sul comportamento della sua amica: "Il gioco è un gioco, bisogna imparare a vincere e perdere". Intanto la Cannavò, in camera da letto con alcune sue compagne di gioco, ha cercato di spiegare i motivi del suo gesto: "Ho fatto un gesto carino ma non voglio parlarne e non voglio fare drammi. [...] Il problema è mio".

