Grande Fratello Vip: scoppia una discussione accesa tra Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (VIDEO)

Una bottiglia di vino porta Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a scontrarsi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Una bottiglia di vino semina discordia nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver scoperto che Tommaso Zorzi ha coinvolto Andrea Zenga e Andrea Zelletta in una bevuta segreta tra amici, Pierpaolo Pretelli racconta l’accaduto a Giulia Salemi che si fa scappare qualche parola di troppo e diventa l’artefice di una discussione di gruppo.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi tradisce Pierpaolo Pretelli

Nella Casa del Grande Fratello Vip una bottiglia di vino può essere una piacevole distrazione come un motivo per far scoppiare una lite furibonda. Tommaso Zorzi ha scovato nel magazzino una bottiglia incustodita e ha coinvolto Andrea Zenga e Andrea Zelletta in un incontro tra amici. I tre gieffini hanno consumato qualche bicchiere di vino tutti insieme, per trascorrere il tempo, senza comunicare l’accaduto a nessuno. Pierpaolo Pretelli, tuttavia, ha trovato il cavatappi e ha capito cosa è accaduto. L’ex Velino ha ironizzato sull’incontro segreto, anche se si percepiva che fosse ferito dal fatto che né Tommaso né Zelletta lo avessero coinvolto, e ha raccontato tutto a Giulia Salemi, chiedendole di non spargere la voce.

Detto fatto, l’influencer italo-persiana, noncurante delle richieste del suo fidanzato, ha colto l’occasione al volo per colpire indirettamente Tommaso e ha spifferato tutto agli altri gieffini. Sentendosi chiamati in causa dalla Salemi, che non ha risparmiato frecciatine molto dure, Zelletta e Zenga si sono infuriati e se la sono presa con il Pretelli. Il gieffino ha cercato di spiegare che lui ha trovato il gesto poco carino dei confronti del gruppo, dal momento che al Gf Vip si divide tutto e, mentre Zelletta ha abbandonato la conversazione furioso, Tommaso si è preso la responsabilità di tutto.

Scoppia una lite al Gf Vip tra Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Zorzi ha confessato di non trovare il loro gesto maleducato, dal momento che spesso è proprio Giulia a bere più vino degli altri senza farsi troppi scrupoli, e dunque è ironico che sia proprio lei a giudicarli. Pierpaolo ha cercato di chiudere pacificamente la conversazione, spaventato dal fatto che sia Zenga che Zelletta lo abbiano piantato in asso inferociti, ma la Salemi ha insistito provocando la reazione del suo fidanzato. In Lavatrice, Zorzi si è scagliato contro Giulia tuonando: “Non hai avuto il coraggio di venire a dirlo in faccia a me! Che c’entrano gli altri? Falle a me le battute”.

Mentre Stefania Orlando ammette di essere dispiaciuta per il fatto che la Salemi metta spesso in situazioni scomode Pierpaolo, lui si infiamma nei confronti della sua fidanzata e dichiara amareggiato di non potersi mai fidare di lei. Giulia, da parte sua, sembra quasi incredula nel vedere il dispiacere del Pretelli, e cerca di minimizzare con scarso successo. I due piccioncini del Gf Vip riusciranno a fare pace?

