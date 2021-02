Grande Fratello Vip: scoppia la passione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il Video del bacio

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello Vip arriva il tanto atteso bacio tra Rosalinda e Andrea.

Scoppia la passione nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver ricevuto una diffida da parte di Giuliano Condorelli, Rosalinda Cannavò ha deciso di seguire i consigli di Tommaso Zorzi e lasciarsi andare con Andrea Zenga.

Scatta il bacio al Gf Vip tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

L'arrivo di Andrea nella Casa del Grande Fratello Vip ha letteralmente stravolto il percorso sentimentale di Rosalinda. Il comportamento galante e affettuoso assunto dal concorrenti nei confronti della bella attrice, che non era mai arrivata a pensare alla drastica decisione di chiudere con il suo fidanzato storico Giuliano, ha risvegliato in lei sensazioni che non provava più da tempo.

La complicità nata al Gf Vip tra la Cannavò e Zenga, ovviamente, non è passata inosservata a Giuliano che ha deciso di diffidare il programma e tutto il cast. La comunicazione è arrivata durante la diretta con Alfonso Signorini, che ha messo al corrente Rosalinda di cosa stesse succedendo fuori dalla Casa: "Devo fare una comunicazione. Allora Rosalinda, devi sapere che Giuliano Condorelli ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto".

Una notizia che ha spiazzato tutti. Tra questi anche Tommaso Zorzi, che ha consigliato a Rosalinda di vedere il lato positivo della cosa: "Fa male ma poi ti farà stare bene. Anzi, sfruttala proprio come un nulla osta. È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti. Diciamo che è un segnale, ti consiglio di vederla in questo modo e andare avanti". Un consiglio che è stato preso alla lettera dalla ragazza che, nella notte, si è lasciata andare a vero e proprio bacio sotto le coperte con Andrea.

