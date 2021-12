Grande Fratello Vip, scoppia la passione nella notte tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: "Ho fatto un disastro"

Gossip TV

Baci e tenere effusioni nella notte tra Sophie e Gianmaria.

Notte di passione per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Dopo aver ballato e scherzato tutta la sera, i due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di dormire insieme lasciandosi andare a baci e tenere effusioni sotto le coperte.

Baci nella notte tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, nella Casa è arrivato un nuovo colpo di scena. Sophie e Gianmaria si sono lasciati travolgere dalla passione. Dopo averlo duramente criticato e attaccato nel corso delle ultime settimane, l'ex tronista di Uomini e Donne sembra essersi lasciata andare con l'imprenditore partenopeo.

Con la complicità di Lulù Selassiè, i due si sono ritrovati nello stesso letto. Ma, a confermare i baci tra la Codegoni e Antinolfi è stata proprio la diretta interessata. Come riporta Biccy, la modella ha approfittato dell'assenza dell'imprenditore partenopeo per raccontare alla giovane principessa quanto successo sotto le coperte: "Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro". Cosa succederà ora?

Sophie e Gianmaria sono una nuova coppia? Come reagiranno i loro compagni di gioco? Per saperne di più non ci resta che attendere la puntata che andrà in onda stasera, venerdì 3 dicembre 2021 su Canale 5.

