Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi!

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si affrontano dopo lo scherzo che ha fatto infuriare Katia Ricciarelli e scoppia la lite.

La tensione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è stata palese fin dalla prima puntata. Tra i due c’è stata una storia d’amore, conclusa con una burrascosa rottura e il partenopeo ha confessato di provare ancora forti sentimenti per la bella influencer. A causa dello scherzo che ha fatto infuriare Katia Ricciarelli, i due protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si ritrovano a discutere e l’Antinolfi ammette di essere molto risentito per l’accaduto.

Grande Fratello Vip, prima lite per Soleil e Gianmaria

Nella casa del Grande Fratello Vip la tranquillità è un miraggio e nulla conta il fatto che i Vipponi abbiano fatto il loro ingresso a Cinecittà da pochissime ore. Sin dal debutto del reality show di Canale5, infatti, tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si respirava aria di burrasca, con tutta probabilità a causa del passato sentimentale che li lega. L’Antinolfi ha ammesso di essere ancora innamorato di Soleil, nonostante sia impegnato con un’altra donna, ma lei sembra non voler sentire scuse e si è mostrata piuttosto fredda nei confronti del partenopeo.

Dopo lo scherzo che ha fatto perdere le staffe a Katia Ricciarelli, Soleil e Gianmaria si sono trovati a discutere animatamente. Il gieffino ha espresso la sua opinione sull’accaduto, e la Sorge ha iniziato a lanciare una serie di provocazioni che l’hanno fatto soffrire. Il mattino seguente, in Glass Room, Gianmaria si sfoga con Clarissa Hailé Selassié, ammettendo di aver trovato inopportune le frecciatine di Soleil, dato che lui è stato sempre molto gentile nei suoi confronti. La Sorge ascolta la conversazione per qualche minuto e ribadisce il suo punto di vista, lasciando l’amaro in bocca al suo ex.

“Sono frecciatine che lì per lì non le capisco, sono cattive. Non mi viene nemmeno voglia di avere un rapporto di amicizia con te. Mi viene voglia di ignorarti e basta” commenta l’Antinolfi. Mentre Clarissa cerca di rincuorare il collega, ipotizzando che Soleil sia semplicemente molto stressata, nella camera affianco Francesca Cipriani scoppia in lacrime, tenendosi a distanza dai suoi compagni di viaggio.

