Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Soleil Sorge e Eva Grimaldi! (VIDEO)

Eva Grimaldi e Soleil Sorge discutono nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo tra le due concorrenti.

Eva Grimaldi è entrata a gamba tesa nella casa del Grande Fratello Vip, mostrandosi pronta a dire la sua nonostante tutto e tutti. L’atteggiamento dell’attrice ha già conquistato il pubblico di Canale5, che desiderava un po’ di brio dopo tanti drammi amorosi, mentre non piace per nulla a Soleil Sorge, che sente di essere stata ingiustamente presa di mira da Eva. Tra le due gieffine si scatena, inevitabilmente, una discussione accesa.

Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi contro Soleil Sorge

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Eva Grimaldi ha fatto infuriare più di un concorrente. Poche ore fa, dopo la discussione infuocata con Katia Ricciarelli, l’attrice si è trovata a confrontarsi con Soleil Sorge. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, la bionda influencer ha scoperto che Eva ha parlato molto male di lei, dopo aver provato a collaborare inutilmente con lei per la coreografia natalizia. Soleil accusa Eva di aver parlato alle sue spalle, mostrandosi invece educata e simpatica davanti a tutti, e la nuova arrivata ha preso posizione spiegando: “Ho sempre avuto e ce l’ho ancora grande ammirazione per te. Io ti parlo negli occhi, però devi un attimo modificarti perché tu fai scenate”.

“Però parli alle spalle… Ho fatto una scenata, perché ero stanca ed è stato preso come un capriccio. Non hai ascoltato e ti sei permessa di giudicare”, ha sbottato Soleil. La discussione si è interrotta per poi continuare in giardino, dove Grimaldi e Sorge, sulla quale Belli ha raccontato finalmente tutta la verità, sono riuscite e a chiarirsi e fare pace. “Io sono arrivata stressata dal giorno prima, ma non voglio tenermi nulla dentro. Io la cosa che non va te la dico, non solo in confessionale. Devi un po’ modificare il tuo carattere, te lo ha detto anche mamma”, ha ammesso Eva cercando di essere conciliante.

“Anche io sono così, ma per me tu non lo hai fatto. Io portavo avanti una cosa logica, che invece è passato per un mio capriccio. Tante volte vedo come si comportano le persone e non riesco a mandare giù, capisco perché i miei modi forti vengano criticati ma io lo faccio con intenzione di avere un tono di un determinato modo, perché le altre persone lo fanno con me”, ha ribattuto Soleil per poi stringere in un abbraccio l’attrice.

