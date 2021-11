Grande Fratello Vip, scoppia la lite in diretta tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: "Vai da chi ti tratta male" (VIDEO)

Gossip TV

Duro scontro tra Miriana e Nicola durante le nomination.

La decisione di Miriana Trevisan di chiudere il loro rapporto, ha destabilizzato Nicola Pisu. Dopo averle dichiarato amore, infatti, il figlio di Patrizia Mirigliani si è scagliato duramente contro la showgirl, compiendo un grave scivolone durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip.

Nicola Pisu esagera con Miriana Trevisan al Gf Vip

Miriana e Nicola si sono resi protagonisti di un'accesa lite al Grande Fratello Vip. Tutto è nato nel momento delle nomination quando il ragazzo ha attaccato pesantemente l'ex valletta di Mike Bongiorno, accusandola di averlo preso in giro: "Non è chiara. Oggi ha detto ‘storia chiusa’, mentre prima diceva che voleva frequentarmi fuori. Mi doveva dire fin dall’inizio che non voleva vedermi. Io non la voglio come amica. Questa è incoerenza e non si gioca così. Io mi sento preso in giro e illuso, perché mi fai credere delle cose che non ci sono in verità. Sapevi che io sono innamorato di te, non dovevi giocare".

A spiazzare tutti sono state però le parole usate subito dopo da Pisu. Il giovane concorrente del Gf Vip ha infatti concluso il suo sfogo contro la Trevisan con una grave affermazione: "Vai dagli uomini che ti trattano male, questo è quello che meriti". Parole che hanno provocato la reazione furiosa di Alfonso Signorini: "Non accetto che si dicano queste scemenze. Chiedi scusa, anche a voce alta, e vergognati".

Dopo la diretta, resosi conto della gravità delle sue parole, Nicola ha poi cercato di giustificarsi affermando: "Siccome io l’ho sempre trattata bene, le ho detto ‘vai a farti trattare male da un altro’. Quella frase è stata in un momento di rabbia. [...] Io sono innamorato e lei mi ha illuso. Se mi avesse detto che non c’era futuro io mi sarei allontanato. Come sono chiaro e diretto io, speravo lo fosse anche lei".

