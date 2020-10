Grande Fratello Vip, scoppia il delirio: Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Oppini che si arrabbia e gli lancia un sedia (VIDEO)

Gossip TV

Al Gf Vip si scaldano gli animi a notte fonda.

Caos nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip. Complice qualche bicchiere di troppo tra vino e spumante, Tommaso Zorzi ha sceneggiato uno scherzo a Francesco Oppini, fingendosi di essersi innamorato di lui.

Gf Vip, scoppia il deliro: Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Oppini che si arrabbia e gli lancia un sedia

Tommaso ha preso da parte il figlio della Parietti e gli ha confessandogli i suoi sentimenti: "Franci ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato… è una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra guardami ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie".

Inizialmente Oppini ha creduto alle parole di Tommaso salvo poi sbottare contro di lui lanciandogli una sedia dopo che Zorzi gli ha confessato fosse un semplice scherzo. "Io non ti credo, smettila, mi stai mettendo in imbarazzo. Non sei credibile stai ridendo e hai bevuto. Sono etero, ma sono sensibile e tanto, certe cose mi toccano quindi smettila. Non posso parlare con te che parli in questo stato. Non c’è da ridere. Cos’è uno scherzo? Guarda che non mi piace".

"Se continua prendo e apro la porta rossa - ha proseguito Oppini - Non mi fa ridere questa cosa, io sono una persona sensibile. Ma che scherzo è? Se fosse stato vero? Io avrei avuto molta paura di non ferirlo e sono cose delicate. Ci rimango molto male di questo, ma vaff****o”.

Oppini incazzato nero contro Tommaso per lo scherzo. Gli lancia addirittura una sedia. Ma serio? #GFVIP pic.twitter.com/qxHfpkvmHo — trashbiccis (@trashbiccis) October 15, 2020

