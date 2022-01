Grande Fratello Vip, scontro tra Sorge e Lulù, la principessa asfalta ls Sorge con classe

Gossip TV

Nuova lite per il cibo nella Casa del Grande Fratello Vip: la Selassié stanca dell'ex corteggiatrice.

Nuovi scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Ancora volta, ad innescare la lite tra gieffini c'è stato il cibo, uno degli elementi cardini delle discussioni. Protagoniste? Soleil Sorge e Lulù Selassiè e oggi si direbbe uno a zero per la principessa.

La giovane Selassiè appare più sicura di sè ultimamente, forte del rapporto con Manuel o per il consenso del pubblico che ha capito di avere. Certamente ad ostacolare Soleil sono pochi, impauriti dalla sua personalità e dalle preferenze da Casa. Durante la recente lite, è stata la Sorge a mettersi in mezzo ricevendo però una secca replica da parte della principessa.

Tutto è nato dalla sparizione di un tartufo.. “Qualcuno si è intascato il tartufo. Barù, tu l’hai visto?“, ha chiesto la Selassiè che ha ricevuto risposta negativa di Barù.“Era per principio, questa roba qua non va bene”, ha sottolineato Lulù, facendo presente che se fosse stata lei, sarebbe successo il caos. In quel momento è intervenuta Soleil che ha detto: "Per principio tu nascondi le cose in camera? Di cosa stiamo parlando? La torta e la frutta… Sono stanca perché nessuno ha dei principi validi”, ha tuonato. A quel punto la Selassiè, ha fatto prima presente che la torta l'ha portata nella stanza su consiglio di Manila Nazzaro e Carmen Russo, poi ha sbottato: “Ma perché devi agitarti? Stai serena! Vieni qua e ti agiti, io sto parlando con Barù del tartufo. Non devi inalberarti per queste str.. Comunque ti tocca perché l’hai nascosto tu il tartufo, altrimenti stavi tranquilla”.

La Sorge ha ovviamente replicato, subito indispettita: "Ok, va bene, tu sei maleducata. Così parli a tua sorella e alla tua famiglia”

E ancora Lulù che ha chiuso la conversazione: "Mi fai parlare? Allora urlo ancora di più. Non rompere er ca…o. Aggredire sempre le persone urlando. Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura. Non abbiamo paura. Basta. Ma chi ti ha parlato? Ora ciao, basta. Ma che ca..o vuoi? Sì così parlo a chi pare a me, ciao addio”.

Sui social, netta preferenza: Lulù 1 Soleil 0. Palla al centro?

