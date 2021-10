Grande Fratello Vip, scontro tra Katia Ricciarelli e Alex Belli che sbotta: ''Fatemi uscire''

Gossip TV

Delusa dall’atteggiamento di Alex Belli, Katia Ricciarelli attacca apertamente l’attore.

Katia Ricciarelli non perdona e Alex Belli ha messo fin troppo alla prova la pazienza del soprano, per non meritare una strigliata senza precedenti. Nella casa del Grande Fratello Vip scoppia una discussione molto accesa tra Katia e Alex, che lascia tutti senza parole. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Alex Belli

Il Grande Fratello Vip ha dato il compito ad Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge, crollata a piangere disperata, di comporre un brano ironico che parli della situazione in Casa. I tre hanno sfruttato la melodia di un celebre brano di Lucio Battisti per creare una canzone pungente, che non è piaciuta a tutti. Katia Ricciarelli, spalleggiata da Raffaella Fico, ha ammesso di esserci rimasta male perché il brano parla di spettegolare, eliminazioni e comportamenti non belli a Cinecittà. La soprano ha espresso tutto il suo malcontento ad Alex che, improvvisamente, ha sbottato, perdendo del tutto la pazienza.

“Io mi tiro fuori dal discorso. Perché non è possibile, ma di cosa ca**o stiamo parlando. Di Una canzone storpiata di Lucio Battisti, prendetela più sul ridere […] Uno si deve sempre sentire preso per il c**o, si tratta di sdrammatizzare, sdrammatizzate di più. Posso cantare quello che voglio? È una roba ingiusta, mandatemi fuori perché non ce la faccio più, se non posso esprimermi e cantare una canzone di me**a, allora fatemi uscire”, ha esclamato l’attore.

Immediata la replica di Katia, che ha fatto notare: “Rispetta anche gli altri, c’è modo di scherzare, non si può sempre scherzare recitando. Bisogna essere più sinceri, meno attori! […] Con me sbaglia a gridare perché quando sento gravidare, devo gridare più degli altri. Finalmente è venuto fuori il vero Alex”. Insomma, tra Alex e Katia sembra stia per nascere una vera e propria guerra, probabilmente alimentata dal precedente dissapore, poi risolto durante la puntata del Gf Vip con l’attore inginocchiato ai piedi della soprano.

