Grande Fratello Vip: scontro di fuoco tra Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello (VIDEO)

Il confronto tra Elisabetta e Rosalinda si trasforma in un'accesa lite, caos nella Casa del Grande Fratello Vip.

Duro scontro al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Non c'è pace per la showgirl calabrese che, dopo aver discusso animatamente in diretta con Giulia Salemi, oggi si è resa protagonista di un'altra lite nella Casa di Cinecittà.

Lite furibonda al Gf Vip tra Elisabetta, Rosalinda e Dayane

Dopo lo scontro avvenuto in puntata tra Elisabetta e Giulia, Rosalinda ha preso le parti dell’influencer. Da quel momento l'ex di Flavio Briatore ha preso le distanze dall’attrice, che ha espresso il desiderio di voler chiarire con lei. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno provato a confrontarsi, ma dopo poche battute è scoppiata una vera e propria lite furibonda che ha coinvolto anche Dayane.

"Vuoi sentirti dire che va sempre tutto bene" ha sbottato Rosalinda contro Elisabetta che ha prontamente replicato alle accuse affermando "Sono venuta da te per chiederti di parlare, ma se devi urlare, me ne vado". La situazione è completamente degenerata con la Casa che si è nuovamente spaccata a metà. "Io non ti ho mai giudicato. Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone" ha urlato Adua tra le lacrime. "Io ci sono rimasta molto male. Volevo solo che mi chiedessi come stavo. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo" ha risposto l'ex di Flavio Briatore. Ad alimentare la discussione ci ha pensato la Mello che ha cercato di difendere la sua amica.

"Non ti intrommettere, dici sempre e solo cavolate. Non riesci mai a dire le cose vere. Smettila che sei solo gelosa. Dici sempre le stesse cose. Non ti devi mettere in mezzo" ha urlato furiosa Elisabetta contro Dayane. "Per me è tutto assurdo. Ti rendi conto della gravità delle cose che stai dicendo. Non mi ascolti" ha replicato la Cannavò. I toni si sono alzati sempre di più fino a quando le ragazze hanno deciso di prendere strade diverse.

