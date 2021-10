Grande Fratello Vip, scivolone di Sophie Codegoni: "Puoi anche dedicarmi poesie di Van Gogh.."

Gossip TV

La gaffe dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Gli ultimi giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni, li ha passati a respingere il corteggiamento serrato di Gianmaria Antinolfi, latin lover campano. ex fidanzato di Belen Rodriguez e di Soleil Sorge. Tra un interminabile confronto e l'altro, in cui, la giovane romagnola continua a ribadire che lui non rappresenta il suo uomo ideale, la Codegoni ha commesso uno scivolone che non è passato inosservato. Parlando delle dediche poetiche di Gianmaria, Sophie ha parlato delle poesie di Vincent Van Gogh, celebre pittore olandese noto per i suoi incantevoli dipinti celebri in tutto il mondo. Un genio indiscusso dell'arte la cui opera ha influenzato profondamente l'arte del XX secolo. L'ex tronista lo ha comparato a William Shakespeare e Antoine de Saint-Exupéry.

Solo una svista quella di Sophie o frutto di una mancata conoscenza delle competenze artistiche di Van Gogh? Ecco il dialogo "incriminato", nato dal confronto della Codegoni con Gianmaria dopo l'ultima puntata del Gf Vip.

"Io mi baso su quello che vedo- ha dichiarato Sophie - sì c'è ancora una piccola attrazione fisica non c'è mentale però. Sembrano scene da film un misto tra film comico e film horror - riferendosi a Soleil - era una situazione surreale, vi siete seduti vicini...per me è un film comico a tratti. Capisci che da fuori è surreale? Io mi trovo davanti alla tua ex che parla di un'altra ex davanti alla ragazza che ti piace, per me è follia. Scusami eh, ti alzi e vieni seduto vicino a me. Eri appicciato a Soleil. Non spalleggiarti a lei"

"Non mi interessa quello che dici, scusami. Quello che fai dimostra, non quello che dici. Mi viene naturale sedermi vicino a te se il tuo ex mi sta insultando. Per me puoi dedicarmi tutte le poesie del Piccolo Principe, di Shakespeare, di Van Gohg però se ti perdi in queste cose tu non sei la persona giusta per me. Ti perdi in queste cose e mi viene un nervoso, non mi capacito" , ha concluso l'ex tronista.

