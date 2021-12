Grande Fratello Vip, scintille tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi (VIDEO)

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi si scontra con Soleil Sorge, dopo la lite scoppia ala Grande Fratello Vip con Sophie Codegoni.

La furiosa discussione che si è scatenata tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, nella casa del Grande Fratello Vip, sembra aver lasciato parecchio malumore alle sue spalle. Dopo aver constatato che l’ex tronista di Uomini e Donne è ancora molto provata per lo scontro, Gianmaria Antinolfi si sfoga e si scaglia contro Soleil, accusandola di aver passato ogni limite.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi furioso con Soleil Sorge

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite accesa tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, presa in causa dalla bionda influencer che ha deciso di offenderla per gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta, nonostante la sua giovanissima età. Una discussione che ha infiammato la Casa e ha spaccato in due il gruppo di inquilini di Cinecittà. Mentre Alex Belli e Manila Nazzaro hanno capito il sottinteso delle accuse di Soleil, Valeria Marini si è schierata dalla parte di Sophie, mostrando la sua insofferenza per l’atteggiamento aggressivo della rivale.

Gianmaria Antinolfi, che negli ultimi giorni si è riavvicinato a Sophie e per il quale sembra essere scattata la sfuriata improvvisa, ha ammesso di essere molto arrabbiato con Sorge, ritenendo tutte le cattiverie elargite a Codegoni fuori luogo. “Sta in depressione Sophie, per via della litigata. È stat inutile la lite, se tu arrivi e mi rompi il ca**o, mi inc***o pure io, poi a lei non passa subito. Tra loro non scorre buon sangue, se lo fa a me non me ne frega nulla”, ha spiegato Gianmaria ad Alex, che invece lo ha invitato a viverla più serenamente, come dovrebbe fare anche Sophie, senza somatizzare le discussioni che nascono e si concludono in breve tempo.

Soleil, vedendo Gianmaria particolarmente nervoso, si è avvicinata per provare a rabbonirlo ma lui ha sbottato e ha lasciato il patio, allontanandosi dall’italo-americana. “Sono inc***zato nero. Non ho voglia di parlarne adesso, sei stata fuori luogo completamente”, ha dichiarato Antinolfi mentre Sorge non ha nascosto di essere sorpresa dalla reazione del suo ex.

