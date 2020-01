Grande Fratello Vip, scintille tra Rita Rusic e Adriana Volpe: "Non mi rompere i cogli***!", VIDEO

Gossip TV

Scambio di fuoco tra le due donne, l'astio è ormai palpabile.

Se la faida tra Antonella Elia e Fernanda Lessa sembra essersi attenuata e le due gieffine hanno avuto modo di affrontarsi con toni più pacati, nella giornata di ieri sembra che ne sia iniziata un'altra da le due donne Alpha della Casa, Rita Rusic e Adriana Volpe. Sono diversi giorni che tra loro sembra esserci qualche dissapore non risolto e ieri, mentre la Rusic parlava con Michele Cucuzza, è nato il primo vero scontro tra le due.

Gf Vip: lo scontro tra Rita Rusic e Adriana Volpe

L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori parlando delle nomination della scorsa settimana ha dichiarato di aver "creato uno sconquasso", ma, tale affermazione, non è piaciuta alla Volpe che ha replicato: "Se posso dire la verità io ti ho votato ma non è che adesso mi incisto su di te. Se tu passi le nomination e domani possiamo nominare sia uomini che donne...". La Rusic non ha prestato molta attenzione ad Adriana e quest'ultima glielo ha fatto notare: "Se magari mi guardi mentre ti parlo non è che faresti male..."

La reazione della Rusic a tale osservazione è stata decisamente infuocata: "Guarda che non sono obbligata, tu non puoi obbligare la gente a fare ciò che vuoi perché non sei la maestra. Questo tono da maestrina a me non piace. Finché si scherza io scherzo con tutti però se tu mi devi fare la maestra come a scuola falla con Magalli, e non con me, a rompermi cogli***!". La Volpe, sorpresa, ha replicato più seraficamente e ha continuato il discorso con Cucuza. Alcuni gieffini hanno poi commentato l'accesa reazione della Rusic, forse sotto pressione per via della "scomoda" presenza della Marini in Casa.

