Grande Fratello Vip: scintille tra Alex Belli e Samy Youssef, la Casa si divide (VIDEO)

Duro scontro al Grande Fratello Vip tra Alex e Samy.

Il ritorno di Aldo Montano nella Casa del Grande Fratello Vip ha scatenato involontariamente un’accesa discussione. Alex Belli e Samy Youssef si sono resi protagonisti di un duro botta e risposto durato per ore.

Tensione tra Alex Belli e Samy Youssef al Gf Vip

Tutto è iniziato con il ritorno di Aldo nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel tentativo di ascoltare la voce di Aldo, come si legge sul sito ufficiale del programma, Alex ha zittito tutti facendo innervosire Samy e tra i due è scoppiata una discussione. "Sei tu che mi hai detto di stare zitto" ha affermato il modello rovocando la reazione dell'attore "Perché vuoi litigare? Chiudila qua, non voglio litigare con te. Lasciami stare. Basta. Stai buono".

Il comportamento di Belli, che ha cercato in tutti i modi di evitare il confronto con Samy, ha fatto innvervosire anche Ainett: "Qui c’è qualcuno che sembra voler comandare, io non sono venuta qui a farmi comandare da nessuno". "Aldo manca a te come manca a tutti" ha continuato il modello infastidendo nuovamente l'attore che, però, ancora una volta si è allontanato per evitare di peggiorare la situazione. Dopo la discussione tra i due, la Casa del Gf Vip si è divisa a metà. Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Carmen Russo si sono schierate dalla parte di Samy, mentre Miriana Trevisan, Nicola Pisu e Soleil Sorge hanno preso le difende di Alex.

Ma non è finita qua. Alex e Samy si sono poi nuovamente confrontati in piena notte. "Io dico quello che mi pare e piace" ha dichiarato l'attore rivolgendosi al modello "Tu non mi hai rispettato e devi imparare che l’educazione vuole che si finisce di mangiare e poi si sparano certe sentenze [...] Te non poni attenzione alla sensibilità degli altri. Ti sei girato con un tono brutto, magari perché c’hai questo romano un po’ forte. Quindi se ti ho detto di stare zitto è perché tu prima ti eri rivolto a me con un brutto tono. Ti chiedo scusa per lo ‘stai zitto’".

