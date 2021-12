Grande Fratello Vip, scintille in studio tra Aldo Montano e Alex Belli: "Ha preso in giro tutti"

Gossip TV

Duro scontro in diretta al Gf Vip tra Aldo e Alex.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Dopo essersi confrontato fuori dalla Casa con Wendy, la mamma di Soleil Sorge, Alex Belli si è reso protagonista di un acceso botta e risposta in studio con Aldo Montano.

Rissa sfiorata in studio al Gf Vip tra Aldo Montano e Alex Belli

Alex ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, ma continua a stare al centro di numerose dinamiche del gioco. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, l'attore si è reso protagonista di un acceso confronto in diretta con il campione sportivo: "Io non sono egocentrico ho vissuto e me ne prendo le responsabilità occhio a dare giudizi. L'unica cosa che sei stato capace di fare è alzare le mani quando ti ho fatto uscire fuori per quello che sei".

Parole che hanno provocato la dura reazione di Montano: "Tiralo fuori te quello che sei non l'ha ancora capito nessuno. Di chi sei innamorato. Hai fatto una bufala a tutti. Smettila. Non ho voglia di fare queste ca**ate. Hai mancato di rispetto a tua moglie". "Ma pensa ai tuoi problemi. Aldino bello, dai che le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di babbo natale" ha prontamente replicato Belli. La situazione è poi degenerata, Alfonso Sigorini ha provato a placare gli animi, ma senza risultati.

"Ha preso in giro tutti eravamo i tre moschettieri e sono stato un cretino a crederci" ha concluso Aldo che, rivolgendosi al conduttore del Gf Vip, ha dichiarato "Sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto. La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha preso in giro tutti".

