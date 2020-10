Grande Fratello Vip, scatta un bacio Saffico tra Adua Del Vesco e Dayane Mello (VIDEO)

Gossip TV

Dayane Mello e Adua Del Vesco si scambiano un bacio che sancisce la loro amicizia al Grande Fratello Vip, mentre i concorrenti rimangono stupiti

Scatta un bacio tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono diventate molto amiche e suggellano il loro legame con un gesto, che sconvolge i concorrenti del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco si baciano

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una bella amicizia tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. La modella brasiliana si è avvicinata all’attrice, sostenendola molto durante lo scandalo che l’ha coinvolta nelle ultime settimane. Prima la rivelazione di Gabriel Garko poi la conferma di Massimiliano Morra sulla loro storia d’amore finta, hanno molto colpito la Del Vesco che si è rifugiata tra le braccia di Dayane.

La modella si sta affezionando molto alla gieffina, tanto da difenderla a spada tratta contro chiunque cerchi di attaccarla. Poche ore fa, la Mello ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere, confidando ad Adua di soffrire molto per lei e per gli attacchi che sta ricevendo. La messinese ha consolato l’amica e le ha chiesto di non prendersela per i commenti di alcuni concorrenti, ovviamente riferendosi alle accuse di Tommaso Zorzi.

Tornato il buonumore, mentre arrivano nuove segnalazioni sul fidanzato farmacista di Morra, la Del Vesco e Dayane hanno suggellato la loro amicizia con un bacio saffico. Tutti sono rimasti stupiti, tranne Maria Teresa Ruta che ha ironizzato sul siparietto. Per la modella non è un momento facilissimo dopo la sfuriata con Francesco Oppini, che ha preso le distanze perché sospetta che la brasiliana stia giocando con lui per emergere nel reality show.

