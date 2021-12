Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Sophie e Alessandro, l'ex tronista sotto accusa per aver tradito Jessica

Gossip TV

La Codegoni e Basciano si appartano in magazzino. Sophie travolta dalla polemiche per le parole rivolte alla principessa etiope.

Ieri sera, nel corso dei festeggiamenti natalizi nella Casa del Grande Fratello Vip, il primo bacio tra l’ex tronista Sophie Codegoni e l’ex corteggiatore Alessandro Basciano. Dopo diversi giorni di sguardi complici e tante piccole attenzioni, i due ragazzi si sono ritrovati in magazzino, lontano da tutti gli altri inquilini e si sono lasciati andare scambiandosi un bacio. Durante la notte, Basciano poi è andato in camera dell'ex tronista e hanno dormito abbracciati.

I comportamenti e le parole dell'ex tronista e dell'ex corteggiatore hanno però lasciato tutti un po' perplessi. Alessandro qualche giorno fa si era dichiarato a Soleil mentre, Sophie, aveva promesso a Jessica Selassié, da lei definita la sua migliore amica nella Casa, e anche lei attratta da Alessandro, che le sarebbe stato lontano sia per rispetto alla loro amicizia, sia per non far soffrire Gianmaria.

Queste le parole di Sophie a Jessica appena due giorni fa:

Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare, ti chiedo scusa, a volte non ci faccio caso. Preferisco evitare con lui che con te, io sto benissimo quando sei con me, quando non ci sei mi sento solissima, quindi preferisco evitare. Ti chiedo scusa perché a volte non me ne accorgo. Preferisco assolutamente la sua presenza e stare con te, ti voglio un bene dell’anima.

La Codegoni è stata accusata di aver tradito la sua amica e di essersi buttata immediatamente sull'ex corteggiatore, nonostante in passato aveva dichiarato che per lei ci voleva molto tempo per aprirsi ad un uomo. Non solo. Sophie, parlando con Alessandro, ha più volte deriso la Selassiè, dichiarando che se lui avesse scelto Jessica, avrebbe fatto una scelta più facile e meno interessante.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.