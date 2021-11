Grande Fratello Vip, scartato ex de L’Isola dei Famosi e rivale di Soleil Sorge: ecco chi è

Gossip TV

Luca Vismara, ex isolano e volto di Amici, ha annunciato di essere stato scartato dopo il provino per il GF Vip.

Continuano ad avvicendarsi nuovi concorrenti sulla soglia della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma non tutti riescono a superare il provino e le richieste di Alfonso Signorini. Per una scelta della produzione, infatti, l’ex isolano Luca Vismara è stato scartato, nonostante le dinamiche che avrebbe potuto creare in qualità di nemico numero uno di Soleil Sorge.

GF Vip, Luca Vismara conferma di non essere nel cast

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata prolungata fino a marzo 2022 e Alfonso Signorini ha iniziato ad introdurre nuovi Vipponi nella casa più spiata d’Italia, nella speranza di creare dinamiche sempre nuove e coinvolgenti. Mentre c’è chi si esprime a sfavore del programma, come Chiara Nasti che ha fatto il provino per poi cambiare idea, c’è anche chi avrebbe voluto entrare nel cast ma non ce l’ha fatta a causa di scelte tecniche della produzione. Stiamo parlando di Luca Vismara, ex volto di Amici e de L’Isola dei Famosi.

Proprio in Honduras, Vismara divenne il nemico giurato di Soleil Sorge e dal 2018 la situazione tra i due non sembra essere cambiata di una virgola. I fan dell’ex isolano ha chiesto spiegazioni, non vedendo Luca approdare in Casa nonostante i rumors sempre più insistenti sulla sua candidatura al Gf Vip, e lui ha spiegato i retroscena. “Io vi ringrazio perché me lo scrivete sempre e mi fate sorridere, ma lo dico una volta per tutte. Questa volta ero stato contattato e ho fatto il colloquio, ma non rientravo evidentemente in ciò che avevano in mente. Sono scelte di cast e va benissimo così!”, ha fatto sapere Luca sui social.

E mentre Davide Silvestri attende con ansia l’ingresso di Vismara e sarà automaticamente deluso nello scoprire che non incontrerà l'amico, Soleil può tirare un sospiro di sollievo. La bionda influencer non è certo brava a farsi amici, quanto invece a collezionare nemici e dopo la sfuriata contro Patrizia Pellegrino, ciò che non le serve è un ulteriore rivale a Cinecittà.

