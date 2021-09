Grande Fratello Vip: sarà in diretta o in differita? Ecco cosa succederà

Gossip TV

Dagospia fa chiarezza sulla diretta nella Casa del Gf e annuncia il forfait di un chiacchierato concorrente.

Lunedì 13 settembre debutterà la sesta, attesissima edizione del Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5. Il countdown è iniziato in attesa di un dei programmi più seguiti di Mediaset (e più lunghi, il programma infatti in onda per ben 13 settimane, per un totale di 21 puntate). Dopo l'annuncio ufficiale delle prime due concorrenti, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, Dagospia. ha rivelato un nolto volto che pare abbia dato forfait all'ultimo:

La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmie Carrisi, non varcherà la porta rossa.

“Debutterà lunedì 13 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip - si legge sul sito - alla conduzione Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nella casa non ci sarà Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Dopo l’esclusione di The Voice Senior la giovane cantante era stata contattata, era iniziata una vera e propria trattativa che sembrava andare dritta verso l’esito positivo ma alla fine l’accordo non sarebbe stato trovato”.

Ma non è tutto. Il portale, diretto da Roberto D'Agostino, informa che tornerà la diretta h24 contrariamente a quanto era stato annunciato l'anno scorso:

“Intanto i telespettatori fedelissimi possono gioire e prepararsi ai tanti scivoloni in arrivo: su Mediaset Extra tornerà la vera diretta, questa volta senza la parziale differita”. Diretta che andrà in onda sul canale 34 del digitale terrestre, Mediaset Extra. Una conferma che farò felici gli affezionati del reality che poco amano la censura causata dalla differita.

La prima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci aspetta lunedì 13 settembre in prima serata, condotta da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

