Grande Fratello Vip, sapevate che il compagno di Cecilia Capriotti è l'ex di Manuela Arcuri? Ecco chi è Gianluca Mobilia

Vita, carriera, fidanzate e curiosità su Gianluca Mobilia, il compagno di Cecilia Capriotti del Grande Fratello Vip ed ex fidanzato di Manuela Arcuri e di altre donne famose.

Cecilia Capriotti, concorrente del Grande Fratello Vip, ha un compagno a cui è molto legata e che è profondamente innamorato di lei. E’ un fascinoso imprenditore che ha reso felice come nessuno mai la modella, attrice e showgirl, rendendola madre di una splendida bambina nata nel 2016: Maria Isabelle. L'uomo in questione si chiama Gianluca Mobilia e di lui non si si conosce molto, anche perché non è particolarmente attivo sui social, nonostante i quasi 4000 follower su Instagram. Tuttavia qualcosa si sa, e quindi andiamo subito alla scoperta del nostro uomo.

Gianluca Mobilia: Vita, lavoro e curiosità

Di che anno è Gianluca Mobilia? Non possiamo rispondere a questa domanda, perché la dolce metà di Cecilia Capriotti ci tiene a non far conoscere la propria età. Sappiamo solo che è nato di 12 agosto e che è di Messina, e che ha studiato presso il Collegio Navale F. Morosini di Venezia, dove venivano e vengono mandati i ragazzi o particolarmente riottosi o molto abbienti. Dopo il liceo, Gianluca ha frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e al momento è titolare di un'importante agenzia che organizza eventi: la My Events. Questo lavoro permette a Mobilia di conoscere persone importanti e volti noti dello spettacolo. Infaticabile lavoratore, Gianluca Mobilia è stato costretto a chiudere bottega durante il lockdown e ben prima che l'Italia intera diventasse zona rossa, ha messo tutti i dipendenti in smart working. Lui stesso ha rallentato i ritmi, godendosi un po’ di più la famiglia. Gianluca ha una grande passione per i motori, per il calcio e per il mare. In particolare ama l'isola di Panarea, dove ha incontrato Cecilia Capriotti e si è innamorato di lei.

Gianluca Mobilia: Cecilia Capriotti e altre fidanzate celebri

Gianluca Mobilia è sempre stato un grande estimatore del gentil sesso e si è accompagnato a diverse donne meravigliose e famose. Fra le sue fiamme si dice ci sia stata la ballerina Eleonora Abbagnato. Il nostro ha inoltre rubato il cuore a Serena Autieri. Poi è stata la volta di Manuela Arcuri, e qui siamo più informati. Nel marzo del 2011 sono venute fuori, pubblicate da Chi, diverse foto che mostravano Gianluca Mobilia e la Arcuri in atteggiamenti romantici (nell'atto di baciarsi, per la precisione). I due hanno fatto coppia fissa per un po’ dopo essersi conosciuti in una palestra di cui Gianluca era PR, ma la relazione è naufragata perché Mobilia aveva fatto il galletto, flirtando con l'ex gieffina Vanessa Ravizza.

Passando a Cecilia Capriotti, Gianluca Mobilia l'ha conosciuta nell'estate del 2014 nell'amata isola di Panarea, dove era in vacanza. Pare che fra i due sia stato amore a prima vista. Gianluca, che è un seduttore e un romanticone, ha conquistato la sua bella come avrebbe fatto un pretendente d'altri tempi ("con un mazzo di rose, una lettera, tanta semplicità e molto amore" - ha spiegato Cecilia). Sembra che lei fosse andata in Sicilia insieme alla madre Alfredina e che fosse uscita da poco da una relazione infelice. Gianluca le ha restituito il sorriso e più tardi le ha chiesto di lasciare Roma per andare a vivere a Milano con lui. Si sposeranno Gianluca e Cecilia? Lei sarebbe favorevole. In un'intervista ha dichiarato in proposito: "Sono cattolica e credente. Ci diremo sì". Quanto a lui, si dice che vorrebbe altri figli. Una cosa è certa: Gianluca ha messo la testa a posto ed è pazzo delle due donne della sua famiglia, come si intuisce dal seguente post di Instagram.