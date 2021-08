Grande Fratello Vip, Sandra Milo: "Entrerei volentieri nella Casa perché..."

Gossip TV

Sandra Milo rivela il suo sogno di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo settembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, Sandra Milo ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato di una sua possibile partecipazione al reality show di Alfonso Signorini.

Sandra Milo al Gf Vip? La confessione dell'attrice

Manca poco al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ritroveremo Signorini che sarà accompagnato da due nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma, chi saranno i Vip che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Tra i tanti nomi fatti anche quello di Sandra Milo, che ha rilasciato un'interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Dopo aver ripercorso i momenti più belli e significativi della sua carriera, Sandra Milo ha parlato del Grande Fratello Vip lasciandosi andare a una confessione inedita: "Parteciperei volentieri al Grande Fratello Vip [...] Mi appassionano le storie delle persone, con le loro verità e le loro bugie, sempre umanissime".

"Io ho sempre detto tutto di me, non ho segreti e non ho mai nascosto i miei errori" ha dichiarato la Milo rivelando i motivi che la spingerebbero a entrare nella Casa del Gf Vip "Entrerei volentieri nella Casa per dare coraggio e infondere fiducia agli altri". Signorini prenderà in considerazione l'autocandidatura dell'attrice?

