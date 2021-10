Grande Fratello Vip, Samy Youssef torna a parlare di Jessica Selassié: ''Si aspettava una cosa fisica''

Gossip TV

Samy Youssef parla del rapporto con Jessica Selassié e ammette di essere rimasto deluso da una frase di Katia Ricciarelli.

Eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, Samy Youssef non ha nascosto di essere rimasto molto deluso dal verdetto del televoto. Il modello, intervenuto a Casa Chi durante la diretta condotta da Rosalinda Cannavò, è tornato a parlare del rapporto con Jessica Selassié, che lo ha bollato come bugiardo poco prima del suo addio al reality show di Canale5.

GF Vip, Samy Youssef confessa la verità su Jessica Selassié

Samy Youssef avrebbe potuto diventare uno dei personaggi più interessante della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma il pubblico ha deciso di non premiare il suo percorso in Casa, ed eliminarlo definitivamente dal programma. Samy ha confessato di essere rimasto sorpreso dal verdetto, tanto da non aver neppure preparato la valigia, poiché certo di essere salvato dai fan. Dopo aver lanciato una feroce stoccata alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, il modello è intervenuto a Casa Chi, ospite di Rosalinda Cannavò, tornando a parlare del suo rapporto con Jessica Selassié.

La principessa etiope, dopo abbracci e sguardi languidi, ha dichiarato di essere stata raggirata da Samy, in realtà fidanzato fuori la Casa, e ora l’ex gieffino confessa: “Ci sono rimasto malissimo perché io ho sempre detto che Jessica è una ragazza molto intelligente, io la vedo più come una donna che come una ragazza, perché si prende cura delle sorelle, dentro la casa si dava da fare, e lei ha quelle caratteristiche che io cerco. Però non è mai partita da parte mia una cosa fisica, lei magari si aspettava questo, io non davo conto alle telecamere, io non mi sentivo di fare nulla con lei”.

Jessica non è l’unica ad aver deluso Youssef che, ricordando uno spiacevole episodio legato a Katia Ricciarelli, ha detto: “Sono rimasto molto sorpreso anche delle parole di Katia Ricciarelli nei miei confronti, mi ha fatto passare per quello che non sono, quando con Alex ha detto ‘noi quando andiamo negli altri paesi rispettiamo la loro cultura, qui devono rispettare la nostra’, è una cosa che comunque non accetto perché l’Egitto è il paese che mi ha messo al mondo ma l’Italia è il paese che mi ha cresciuto, io sono cresciuto qua. Queste parole mi hanno fatto male”. Che ne pensate?

