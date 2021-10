Grande Fratello Vip, Samy Youssef smaschera Jessica Selassiè: "Ho rifiutato il corteggiamento per evitare teatrini pietosi"

Gossip TV

Samy racconta il suo percorso al Gf Vip e risponde alle accuse di Jessica.

Samy Youssef è stato il terzo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione, il modello ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa e lanciato una dura frecciata a Jessica Selassié.

Samy Youssef replica alle accuse di Jessica Selassié

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Samy è stato eliminato dal gioco. Un'eliminazione che sembra non aver toccato Jessica, che lo ha accusato di essere stato falso con lei: "Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il ca**o di vederlo in giro per casa. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo […] E’ solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà".

Le forti dichiarazioni della Selassié non sono per niente piaciute a Youssef che, una volta tornato sui social, ha deciso di smascherarla: "Quando la volpe non arriva all’uva… Talmente falso da non aver accettato il tuo corteggiamento (che preciso, mi ha lusingato) per evitare teatrini pietosi e storielle fake a favore di telecamera!".

Samy ci ha tenuto poi a ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in questa nuova esperienza televisiva. Parlando del suo percorso al Gf Vip, il modello ha dichiarato: "Eccomi qui… Inizio col ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questa bellissima esperienza. Ho letto i vostri messaggi e vi sono grato perché siete riusciti a farmi uscire col sorriso: all’inizio ero molto spaventato perché non era una cosa semplice, non lavorando mai in televisione, ritrovarsi in mezzo a personaggi navigati. Avevo promesso a me stesso, però, che sarei rimasto quello che sono e posso dire di esserci riuscito".

E ancora: "Riguardo al gioco, non nego il mio dispiacere per un’eliminazione dal sapore beffardo ma il destino ha deciso così e a me va bene. Del resto, ho sempre pensato che la mia vittoria fosse varcare quella porta e niente può cancellare la mia contentezza per l’esperienza vissuta appieno. [...] Ma il #GFVIP mi ha permesso di lasciarmi andare e per questo non mancherà mai la gratitudine nei confronti del programma. Non chiamatemi sopravvissuto ma persona che ha vissuto 2 volte".

