Grande Fratello Vip, Samy Youssef si scaglia contro Lulù Selassié (VIDEO)

Samy Youssef si lamenta del comportamento di Lucrezia Hailé Selassié, che non si mette mai a disposizione nelle faccende domestiche.

L’atteggiamento di Lucrezia Hailé Selassié inizia a stare stretto ai concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Trovando una mancanza di rispetto il fatto che la principessa si dilegui ogni qualvolta è il suo turno per le pulizie domestiche, Samy Youssef sbotta e Manila Nazzaro cerca di calmare il modello per evitare l'ennesimo scontro in Casa.

Grande Fratello Vip, Samy Youssef furioso con Lulù

Lucrezia Hailé Selassié finisce nuovamente nella bufera e, questa volta, la causa è da ritrovare nella scarsa attenzione che pone alle faccende domestiche. Lulù sta passando un periodo infelice da quando Manuel Bortuzzo ha chiarito di non voler essere il suo fidanzato, cercando di far capire alla testarda principessa che tra loro non potrà mai esserci nulla di serio. Nonostante le parole di Manuel, la gieffina non si arrende e continua a trovare ogni scusa per coccolarlo e dimostrargli il suo affetto. La situazione creatasi ha portato Lulù a diventare sempre più scostante con la sorella Jessica, tanto che il web si è ribellato facendo una proposta ad Alfonso Signorini, dopo aver visto alcuni video di quanto accaduto a Cinecittà.

Contemporaneamente, Lucrezia è sempre meno presente per i suoi compagni d’avventura, al punto di dimenticare anche il suo turno per le pulizie quotidiane. Samy Youssef è esploso poche ore fa, facendo notare come la principessa trovi sempre una scusa valida per non aiutare. “Lucrezia ogni volta sta male. Anche io l’ho lasciata riposare, ma questa mattina mi ha detto di essersi dimenticata. L’ho chiamata per apparecchiare e non è venuta. Io lo faccio sempre, ma non posso fare il lavoro di quattro persone”, ha sbottato il modello.

“Sono cose che posso succedere, che si sta male o si dimentica”, ha cercato di difenderla Jessica. E mentre Manila Nazzaro è intervenuta per calmare il gieffino, ormai al limite della sopportazione davanti a questi atteggiamenti, Samy ha concluso: “Non dico che se sta male deve fare le cose, perché parla con la squadra. per rispetto delle altre persone, e io ho fatto da solo oggi. Io posso anche fare tutto, però non mi piacciono le persone che se ne fregano, tanto lo fa qualcuno”. Voi cosa ne pensate?

