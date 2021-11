Grande Fratello Vip, Samy Youssef dalla parte di Aldo Montano: "Questa volta ti è andata male caro Alex Belli"

Gossip TV

Samy sullo scontro tra Aldo e Alex: "Siamo tutti con te campione".

Durante la settimana, nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite furibonda tra Aldo Montano e Alex Belli. A commentare lo scontro tra i due concorrenti ci ha pensato Samy Youssef, che si è schierato apertamente dalla parte del campione sportivo.

Samy Youssef difende Aldo Montano e attacca Alex Belli

Tutto è iniziato durante la festa di Halloween quando Alex, dopo aver criticato Gianmaria Antinolfi, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni poco carine nei confronti di Aldo. Dichiarazioni che sono state poi mostrate da Alfonso Signorini in diretta e che hanno provocato una dura reazione da parte dello sportivo.

La mattina dopo la puntata del Grande Fratello Vip, infatti, Aldo e Alex sono quasi arrivati alle mani e la Casa si è spaccata a metà. Tra coloro che hanno commentato lo scontro c'è anche l'ex gieffino Samy, che ha deciso di intervenire sui social per difendere Montano e attaccare duramente Belli.

Samy, che si è reso protagonista in passato di un'accesa discussione con Alex, non ha perso occasione per dire la sua e criticare l'attore: "Hai fatto la stessa scena con me solo che questa volta ti è andata male caro Alex Belli. Ho capito subito che persona sei e stai confermando ciò che penso di te. Aldo Montano, siamo tutti con te campione".

