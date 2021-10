Grande Fratello Vip, Samy Youssef affronta Davide Silvestri: "Non ho niente contro di te"

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello Vip arriva il tanto atteso confronto tra Davide e Samy.

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Al televoto sono finiti Nicola Pisu, Amedeo Goria e Samy Youssef, che subito dopo la puntata del reality show ha voluto confrontarsi con Davide Silvestri.

Samy Youssef e Davide Silvestri a confronto

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Davide è stato eletto il preferito dal pubblico e ha avuto la possibilità di scegliere il concorrente da mandare direttamente al televoto. La scelta è ricaduta su Samy, che subito dopo la diretta si è voluto confrontare con l'attore per chiarire alcune cose.

Samy ha raggiunto Davide nella sua stanza per chiarire una volta per tutte la sua posizione in merito alla nomination ricevuta: "Sappi che non ho niente contro di te, mi stai simpatico e, anche se mi hai nominato, non cambio idea. Anche se vengo eliminato questo è quello che penso di te. Io sono calmo perché non c'è nulla di male".

Leggi anche Andrea Casalino vuota il sacco sul rapporto con Miriana Trevisan

"Io volevo solo farti capire che contro di te non ho niente. L'ho detto anche nel Confessionale" ha aggiunto Samy. "L'importante è avere sempre rispetto. Hai fatto bene a dirmelo da solo. Io preferisco che ci parliamo da soli, siamo uomini" ha prontamente replicato Davide rivelando al modello di aver apprezzato il suo gesto di andargli a parlare da solo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.