Grande Fratello Vip, Samy ha mentito e Jessica esplode: ''È fidanzato''

Samy Youssef è fidanzata? Jessica Selassié parla con Nicola Pisu della strategia del gieffino e delle conclusioni sul loro flirt.

Grande delusione per Jessica Hailé Selassié. La principessa etiope racconta a Nicola Pisu di sospettare della poca trasparenza di Samy Youssef, che dopo averla scelta per ripiego, non potendo aspirare a Raffaella Fico, ha svelato anche di avere una fidanzata fuori dal Grande Fratello Vip!

Grande Fratello Vip, Samy ha mentito a Jessica

Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava stesse sbocciando l’amore tra Jessica Hailé Selassié e Samy Youssef. Il modello ha iniziato a corteggiare la principessa etiope sempre più insistentemente, e i due sono finiti a letto insieme, provocando la reazione di Clarissa che è sembrata al settimo cielo per la notizia. Nonostante la complicità, Jessica ha iniziato a notare qualcosa di molto strano e, cogliendo al balzo l’occasione di sfogarsi dopo giorni passati a tranquillizzare la sorella Lucrezia, che potrebbe soffrire di bulimia, ha raccontato di non credere alle parole dello Youssef.

“All’inizio io l’avevo preso come un gioco, poi l’ho percepito come un ripiego perché non poteva avere Raffaella. L’ho vista un po’ come una strategia perché ha capito che la coppietta funziona. Ho lasciato perdere”, ha spiegato la Selassié rivelando di non aver voluto baciare Samy, proprio per questo motivo. “Poi lunedì o martedì eravamo in veranda e a un certo punto, davanti a me, ha iniziato a fare battute su Raffaella. Già mi ero presa le distanze ma dopo questa. Ci sono rimasta male, per fortuna non ci siamo mai baciati […] Prima è entrato come single, poi voleva Raffaella, poi è venuto da me, a un certo punto tira fuori la storia di una fidanzata in Egitto. A oggi, è fidanzato”, ha sottolineato Jessica.

Nicola è rimasto stupito dal racconto della principessa, poiché certo che tra lei e Samy stesse procedendo tutto a gonfie vele. Nel frattempo, i fan del GF Vip si sono scagliati contro il volto di Moschino, accusandolo di aver usato la Selassié per mera strategia. Alfonso Signorini permetterà a Jessica e Samy di affrontare questa spinosa questione in diretta durante la prossima puntata?

