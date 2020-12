Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet su Stefania Orlando: "Potevo ferirla perché conosco delle cose di lei che..." (VIDEO)

Gossip TV

Dopo la lite al Grande Fratello Vip con Stefania, Samantha si sfoga con Sonia Lorenzini.

La lite al Grande Fratello Vip con Stefania Orlando ha destabilizzato Samantha De Grenet. A distanza di alcune ore dallo scontro, la nuova concorrente del reality show è tornata a parlarne con Sonia Lorenzini lasciandosi andare a una confessione inaspettata sulla bionda showgirl.

La confessione di Samantha De Grenet al Gf Vip su Stefania Orlando

Samantha e Sonia si sono chiuse in sauna per parlare degli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice, dopo aver ringraziato l'ex tronista di Uomini e Donne per averla sempre ascoltata e supportata, è tornata a parlare dell'acceso scontro avuto con Stefania.

La De Grenet ci ha tenuto a sottolineare come lei non sia entrata a gamba tesa, ma di come la Orlando si sia offesa dopo l'immunità. "Ci conoscevamo da fuori. Forse a lei dà fastidio vedermi qui" ha dichiarato la nuova arrivata nella Casa del Gf Vip "Rispetto al passato, oggi sono meno forte nel gestire le mie emozioni".

"Erano solo parole. Potevo ferirla perché conosco delle cose di lei che non ho voluto dire. Non l’ho fatto. Avevo un dolore dentro che mi stava mangiando" ha affermato Samantha cercando di giustificare le gravi offese rivolte a Stefania. "Quando Stefania attacca, lo fa in modo molto sottile e pungente" ha aggiunto Sonia. "Lei dice che Stefania si intromette negli affari di tutti ma non vuole che lo si faccia con lei" ha concluso il suo sfogo la De Grenet tirando in ballo anche Dayane Mello.

