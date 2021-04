Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet parla della frecciatina a Stefania Orlando a Domenica Live (VIDEO)

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip Samantha De Grenet racconta la verità dietro la frecciatina a Stefania Orlando, nel salotto di Domenica Live.

Samantha De Grenet è finita al centro delle polemiche per una frecciatina molto velenosa rivolta a Stefania Orlando. L’ex volto della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ospite nello studio di Domenica Live, ha spiegato cosa è successo veramente rivelando a Barbara d'Urso anche di aver contattato telefonicamente la presentatrice per chiarire quanto accaduto.

Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet su Stefania Orlando: “Abbiamo parlato”

Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet è finito al centro delle polemiche nelle ultime ore. Nell’ultimo numero di Mio, infatti, sono apparse delle dichiarazioni shock su Stefania Orlando, che hanno fatto arricciare il naso ai fan del reality show di Canale5. Tra le due presentatrici non si è mai creato un rapporto profondo nella Casa più spiata d’Italia ma nessuno avrebbe mai potuto prevedere che la De Grenet attaccasse così ferocemente la collega.

Ospite nel salotto di Domenica Live, Samantha è stata interrogata da Barbara d’Urso che ha voluto approfondire quanto accaduto. A sorpresa, l’ex gieffina ha negato di aver mai detto nulla del genere e che le sue parole sono state travisate dal giornalista che l’ha intervistata. “Barbara io sono davvero contenta che mi hai invitato e chiesto questa cosa. Perché io oggi ho chiamato Stefania e abbiamo parlato. La verità è che questa roba qua io non l’ho detta, ma assolutamente no. Anche perché io con Stefania mi sono frequentata per un sacco di tempo", ha ammesso Samantha.

La showgirl, che ha parlato anche del rapporto complicato con la sorella Ilaria, ha aggiunto: "Non l’ho detto, onestamente non l’ho mai detto. Quando mi è stato chiesto il mio rapporto con la Orlando e gli altri concorrenti ho risposto che il GF per me è finito. Io so bene chi è Stefania, lei è intelligente in gamba. Sia dentro che fuori dalla casa quello che dovevamo dirci ce lo siamo sempre dette”.

