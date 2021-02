Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet accusata di Omofobia: il video incriminato

Gossip TV

Samantha De Grenet non gradisce la clip sui baci tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, e viene accusata di omofobia dai fan del Grande Fratello Vip.

I fan delle Rosmello scendono in campo per difendere le loro beniamine, dopo i commenti di Samantha De Grenet. Quando durante la Puntata del Grande Fratello Vip viene mostrata una clip, dedicata a Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, la presentatrice sembra non gradire i baci che le due amiche si scambiano in Casa e il pubblico lancia una pesante accusa di omofobia a suo carico.

GF Vip, Samantha De Grenet accusata di Omofobia

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, tra gli alti e bassi che caratterizzano ogni rapporto umano, hanno stretto un legame unico che ha incantato il pubblico del Grande Fratello Vip. Ribattezzate Rosmello dai fan, le due gieffine hanno condiviso un lunghissimo percorso nella Casa più spiata d’Italia, suggellando la loro amicizia con frequenti e teneri baci. Mentre Dayane spera che la Cannavò riesca a conquistare un posto in Finale, così da terminare insieme questa esperienza sorprendente, nel corso della Puntata viene mostrata una clip sulle Rosmello che lascia piuttosto interdetta Samantha De Grenet.

La presentatrice ha espresso i suoi dubbi sul fatto che le due amiche siano abituate a baciarsi appassionatamente: “Non è bellissimo, non è una cosa che mi fa impazzire. Non dico che ci sia qualcosa di male, ma non è bello”. Il commento della De Grenet ha fatto esplodere una polemica su Twitter, dove gli utenti hanno accusato la gieffina di omofobia. Dayane e Rosalinda si sono difese e spalleggiate, dichiarando che non c’è nulla di male a dimostrare il proprio affetto in un modo più intimo.

Le brasiliane hanno intenzione di svegliarsi e rendersi conto che hanno eretto a paladina lgbt un'omofoba perché si sono fatte troppe pippe mentali o hanno intenzione di continuare a dormire sugli allori? #rosmello #gfvip #tzvip pic.twitter.com/A6jBWpJ8Do — ً (@1escopata) February 2, 2021

Samantha avrà certamente modo di spiegare le sue ragioni, nella speranza che il suo commento non fosse rivolto ai baci ma ad altro, ma nel frattempo la presentatrice rischia grosso per le sue parole. La De Grenet, infatti, si trova al televoto con Maria Teresa Ruta e non è certo questo il momento migliore per inimicarsi il folto stuolo di sostenitori delle Rosmello!

