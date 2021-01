Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: "Vergognoso mettere due fratelli contro, ha umiliato..."

Gossip TV

Salvo Veneziano torna all'attacco contro Signorini dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Il comportamento assunto da Alfonso Signorini nei confronti di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, non è passato inosservato a Salvo Veneziano. L'ex concorrente, che non perde mai occasione di dire la sua sulle dinamiche del Grande Fratello Vip, si è scagliato contro il conduttore accusandolo di aver umiliato e mortificato in diretta un ragazzo di 20 anni.

Salvo Veneziano contro Signorini dopo la puntata del Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulio ha avuto la possibilità di entrare nella Casa per confrontarsi con il fratello Pierpaolo. Il ragazzo ha cercato subito di difendersi dalle accuse e giustificarsi dichiarando al concorrente che le dichiarazioni sue e di loro madre sono state fraintese dai giornalisti. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare Signorini che è subito intervenuto per rimproverarlo: "La scusa che i giornalisti si inventino le interviste puoi anche tenertela a casa".

La sfuriata del conduttore del Gf Vip non è per niente piaciuta all'ex gieffino Salvo Veneziano, che sui social non ha perso occasione di attaccarlo e criticarlo duramente: "Dovremmo ricordare al dottor Alfonso Signorini che ha umiliato e mortificato in diretta nazionale un ragazzino di 20 anni.. sono disgustato.".

Leggi anche Maria Teresa Ruta in crisi, la donna pronta a lasciare il Gf Vip?

"Se fossi stato in Pierpaolo avrei abbandonato la casa immediatamente. Solidarietà alla famiglia di questo ragazzo. Vergognoso mettere due fratelli contro..." ha aggiunto Veneziano prendendo le parti del fratello di Pierpaolo. Non solo. Salvo ha fatto capire di non aver gradito neanche l’imitazione di Signorini riguardo la crisi di Maria Teresa Ruta. L'ex gieffino ha infatti postato tra le sue storie Instagram un articolo che riporta il titolo: "La crisi di Maria Teresa Ruta al GF Vip, Alfonso Signorini le fa il verso: Basta". Come reagirà Alfonso?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.