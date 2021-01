Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano attacca Giulia Salemi: "In ogni reality trova l’amore della sua vita"

Gossip TV

L'ex gieffino durissimo con l'influencer italo-persiana.

Nella Casa del Gf Vip si è formata la prima vera coppia ufficiale dell'edizione. Dopo i baci sotto al vischio, i "Prelemi" stanno trascorrendo alcuni giorni nel Cucurio e la passione tra loro è ormai inarrestabile. Di questa nuova coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, si parla tantissimo dentro e fuori dalla Casa. A tal proposito si è esposto l'ex gieffino, Salvo Veneziano, criticando senza indugi il comportamento dell'influencer italo-persiana.

Gf Vip, Salvo Veneziano attacca Giulia Salemi: "In ogni reality trova l’amore della sua vita"

Salvo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video risalente alla partecipazione di Giulia – in qualità di guest star – al programma di 'MTV Supershore', andato in onda nel 2016 e nel quale la Salemi aveva avuto un flirt con uno dei concorrenti, Abraham Garcia. Alla luce dell'altra storia d'amore avuta durante la terza edizione del Gf Vip con Francesco Monte e naturalmente quella attuale con Pierpaolo, l'ex gieffino ha scritto:"“Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna… Video vietato ai minori di 18 anni… Diciamo che in ogni reality trova l’amore della sua vita… Viva l’amore"

A far chiacchierare ulteriormente il web è stato il like del padre di Pierpaolo, Bruno Pretelli a conferma che entrambi i genitori, dopo le parole della madre dell'ex Velino di Striscia a Capodanno, non sembrano sostenere molto questa coppia.

