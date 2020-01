Grande Fratello Vip: Salvo a rischio squalifica per le gravi dichiarazioni su Elisa De Panicis, video

Gossip TV

Il pizzaiolo al centro delle polemiche.

Salvo Veneziano è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il motivo? Il concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip si è lasciato andare a delle sconvolgenti dichiarazioni, nei confronti di Elisa De Panicis, che stanno indignando il web.

Salvo nella bufera, gravi dichiarazioni nella casa del Gf Vip

Salvo rischia la squalifica? Tutto è iniziato ieri quando il pizzaiolo, intento a chiacchierare con i suoi compagni Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, si è espresso con delle frasi fortissime all’indirizzo della giovane influencer: "Io se fossi stato single… c’era quella piccolina lì, tutta trasparente con quel cul*ttino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio! Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare […] quella li è proprio da maciullarla, dai! Io gli ho visto le budella […] le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux!".

Parole, quelle usate da Veneziano, che hanno letteralmente indignato gli utenti del web. A prendere le difese del ragazzo è intervenuta Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione Nip del Grande Fratello, che sui social ha scritto: "Conosco Salvo e il suo modo di esprimersi. Queste frasi non esprimono violenza come se stesse dicendo che la picchierebbe, è il suo modo colorito per dire che gli fa sesso. Non lo fa con cattiveria, è come se dicesse 'la spezzo in due', non è un serial killer. Non esageriamo".

Cosa ne penserà Alfonso Signorini di questa situazione? Verranno presi dei provvedimenti nei confronti di Salvo da parte della produzione del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.

