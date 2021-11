Grande Fratello Vip, salta l'ingresso di Ferdinando Giordano, l'ex gieffino rompe il silenzio

Gossip TV

Il 41enne campano su Instagram: "Io sono a casa mia, nella vita di tutti i giorni"

Tra i tanti rumors sui nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip, sembrava ufficiale quello dell'ex gieffino Ferdinando Giordano, tra i protagonisti del reality nel 2010, l'edizione vita da Andrea Cocco. Ferdinando è apparso poco fa su Instagram, togliendo ogni dubbio: "Mi viene da ridere perché ho appena visto dei video della mia amica Guendalina Tavassi che devo dire ti hanno restaurato bene, ti trovo in formissima! Io sono a casa mia, lo so che sono girate tante notizie che mi vedevano da tutt’altra parte ma invece no, ora sono a casa alla mia vita di tutti i giorni".

L'ex gieffino ha voluto anche replicare ad una frecciatina di Guendalina Tavassi che aveva criticato la scelta degli autori suoi nuovi concorrenti pronti ad entrare nella Casa. “Stavo vedendo chi hanno preso al GF. Comunque è una congiura contro di me, io non so perché non mi vogliono, ma c’è qualcuno che mi rema contro. Io ho un sogno, so che rientrerò prima o poi là dentro. Forse pure io in tarda età. Ma prendere dei personaggi, alcuni già stati altre due volte senza fare chissà cosa tanto da essere richiamati… Poi hanno preso quelli che contano meno di tutti, e non mi pigliate a me? Posso stare antipatica, ma io sono da GF. Invece ci sono persone che se pigliavano i muschi i licheni o i molluschi era meglio," ha dichiarato la Tavassi.

L'entrata di Ferdinando è rimandata o saltata del tutto? Anche questo ingresso è avvolto nel mistero come quello di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, gli ex tronisti di Uomini e Donne che, reclusi in albergo in attesa di entrare, sono tornati entrambi a casa.

Secondo quanto riferito dall'influencer Amedeo Venza, la Cavaglià pare abbia infatti violato la quarantena. Il suo ingresso è quindi saltato e di conseguenza anche quello di Raselli.

