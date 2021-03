Grande Fratello Vip, Rosalinda scrive a Dayane: "Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto"

Gossip TV

Il messaggio inaspettato della giovane siciliana che tende la mano verso la sua amata amica.

Il fratello di Dayane, scomparso di recente in seguito ad un incidente stradale, avrebbe oggi compiuto gli anni e per la modella sudamericana, oggi in particolare, è una giornata difficile nella quale, invece di festeggiare Lucas, ne piange la sua morte.

Gf Vip, Rosalinda scrive a Dayane: "Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto"

Un fatto terribile che Dayane ha saputo durante la sua permanenza nella Casa del Gf Vip. Proprio in quei giorni, la Mello ha avuto il supporto di tutti i suoi compagni d'avventura e in particolare si è stretta alla sua amica di sempre, Rosalinda.

Le due, come è noto, sono state inseparabili per quasi cinque mesi appassionando i telespettatori che hanno sostenuto le Rosmello come una vera e propria coppia. Nelle ultime settimane trascorse al Gf tra le due si è rotto qualcosa tanto che dietro le quinte, terminato il reality, sono apparse molto fredde l'una nei confronti dell'altra.

Oggi, in una delle giornate più difficili per Dayane e la sua famiglia, Rosalinda ha teso una mano attraverso i social. La giovane siciliana ha prima condiviso un collage con le loro foto e, successivamente, le ha mandato un messaggio importante: “Ti vorrei tanto abbracciare come ho sempre fatto…”

Rosalinda una condiviso anche alcuni auguri dei fan rivolti al fratello della sudamericana. Un bellissimo gesto quello dell'attrice che sembra poter celebrare non solo una tregua ma un nuovo e significativo inizio tra le ex gieffine.