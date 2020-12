Gossip TV

Nuovo confronto tra Rosalinda Cannavò e Mario Ermito nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nuovo confronto tra Mario Ermito e Rosalinda Cannavò. Nella Casa del Grande Fratello Vip serpeggia un’indiscrezione bollente tra i due concorrenti del reality show di Canale5, e i due attori cercano di mettere in chiaro l’intera situazione dopo il gossip dell’ultima settimana sul presunto flirt estivo, parallelo alla conoscenza di Sonia Lorenzini.

Grande Fratello Vip, Mario Ermito e Rosalinda Cannavò a Confronto

Rosalinda Cannavò è rimasta nell’ombra per alcune puntate, aspettando il suo grande momento. Quel momento è arrivato, anzi esploso, nel corso dell’ultima Puntata quando l’attrice siciliana ha preso le distanze da Dayane Mello dando vita ad una frattura profonda nella Casa del Grande Fratello Vip. La Cannavò è rimasta scottata dai confessionali velenosi della modella brasiliana, che ha parlato in particolare modo del presunto flirt tra Mario Ermito e Rosalinda.

La gieffina ha dichiarato di non aver mai rivelato determinati dettagli sulla conoscenza con l’Ermito, accusando la Mello di aver ingigantito e sparlato alle sue spalle per farla passare come una traditrice. Secondo Rosalinda, il gesto della modella potrebbe essere stato fatto in nome della nascente amicizia con Sonia Lorenzini, anche lei coinvolta in un breve flirt con Mario. La faccenda amorosa, facilmente risolvibile con un chiarimento, si è ingigantita e ha messo Mario contro Rosalinda, in un intricata rete di bugie.

Mario Ermito non si fida di Rosalinda? Nuove allenaze al Grande Fratello Vip

Inevitabilmente, la Casa si è spaccata e i gieffini si sono schierati da una parte o dall’altra. Giulia Salemi si è scagliata contro Dayane, accusandola di essere una persona egoista che non sopporta la felicità altrui, e che ha abbandonato Rosalinda nel momento del bisogno. Tra un’accusa e l’altra, la Cannavò continua a mantenere le distanze e decide di affrontare nuovamente Ermito. L’attore è molto deluso, si è sentito additato come ‘farfallone’ della situazione, mentre è stato sempre piuttosto coerente con le sue azioni.

Lui, infatti, ha contattato Sonia dopo aver scoperto che Rosalinda era tornata insieme al fidanzato Giuliano Condorelli. La gieffina ha dichiarato di non aver mai detto il contrario, e di essere finita in un doppio gioco pericolo di Dayane che ha inventato alcuni dettagli molto importanti. Mario sembra ancora non volersi fidare del tutto della Cannavò, e chissà che non rimanga uno dei pochi a sostenere apertamente la Mello in questa faida tra prime donne.

