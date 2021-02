Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: "Mi sento invasa nel mio privato" (VIDEO)

Gossip TV

Samantha e Andrea raccontano a Rosalinda i commenti di Stefania e Tommaso sul suo biglietto a Zenga.

Il misterioso biglietto mandato da Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga ha spiazzato Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che hanno iniziato a fantasticare sulla coppia. Andrea Zelletta e Samantha De Grenet, però, conoscendo meglio la vicenda hanno deciso di parlarne con la giovane attrice del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò infastidita da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al Gf Vip

Il biglietto di Rosalinda a Zenga ha suscitato la curiosità di molti concorrenti del Grande Fratello Vip così Tommaso, in veranda con alcuni Vipponi, ha mostrato la brutta copia di una lettera che pensa possa essere collegata al messaggio dell'attrice. Il comportamento di Zorzi e Stefania, che ha iniziato a leggere l'incipit della missiva, ha fatto storcere il naso ad Andrea e Samantha che hanno riferito l'accaduto alla Cannavò.

Zelletta e la De Grenet, preoccupati che la Cannavò potesse rimanerci male per alcuni commenti della restante comitiva, hanno deciso di raccontare alla giovane attrice cosa è successo in veranda. "Tu ti sei confidata con me e so benissimo il pensiero ma ne abbiamo parlato un pò tutti..." ha iniziato Samantha. "Zenga me lo ha confidato perchè pensava che fosse uno scherzo, ma Tommy ha trovato la brutta copia [...] Parlavano di un possibile gossip" ha aggiunto Andrea.

Leggi anche Giulia Salemi in lacrime per Dayane Mello e Tommaso Zorzi

Infastidita dal comportamento di Tommaso e Stefania, Rosalinda ha dichiarato: "Non c'era scritto nulla di male, sono timida e ho preferito scrivere... ma ci rimango male se hanno insinuato altro". "Prendila con ironia, volevano scherzare... noi però temevamo che tu ci rimanessi male" ha prontamente replicato Samantha cercando di rassicurarla. "Non mi piace che hanno preso la copia e l'hanno letta, non è carino. Non capisco perchè cercare la malizia in una cosa carina, sapendo anche la mia situazione... lo scherzo non deve sforare!" ha concluso l'attrice.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.