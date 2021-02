Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò su Maria Teresa Ruta: "Nessuno la vuole isolare" (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda commenta con Dayane le reazioni di Maria Teresa alle Nomination.

Le Nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip hanno ancora una volta stravolto gli equilibri nella Casa. A Rosalinda Cannavò, in particolar modo, non è per niente piaciuta la reazione esagerata di Maria Teresa Ruta, che ha più volte sottolineato un allontamento da parte del gruppo nei suoi confronti.

Rosalinda Cannavò critica Maria Teresa Ruta al Gf Vip

Rosalinda ha deciso di confrontarsi con Dayane Mello sulle ultime tensioni che hanno turbato gli animi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. La giovane attrice ha rivelato di non capire fino in fondo il comportamento di Maria Teresa che, a parer suo, starebbe esagerando nel ribadire continuamente un distacco del gruppo da lei. Un allontamento inesistente secondo la bella Rosalinda.

"Noi ci siamo tutti presi cura di lei, mi sono affezionata e le voglio bene ma ho altre priorità" ha dichiarato la Cannavò alla Mello sottolineando la reazione esagerata e inopportuna della Ruta: "Non serve piangere per delle Nomination, è un gioco e nessuno la vuole isolare".

"Preferisco mandare avanti Tommaso, mi ha insegnato tanto ma questo non significa che non ci tengo a lei" ha aggiunto Rosalinda cercando di spiegare meglio a Dayane la sua posizione "Tutti le vogliamo bene e glielo abbiamo dimostrato, ci sta però che a qualcuno non torni qualcosa...". A quanto pare il comportamento assunto da Maria Teresa durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha sollevato qualche dubbio nella giovane ragazza. Riusciranno a chiarirsi le due concorrenti?

