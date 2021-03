Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: "Mai stata innamorata di lei, è stata la stratega di questa edizione"

Gossip TV

Rosalinda racconta le emozioni vissute al Grande Fratello Vip e lancia una dura frecciata a Dayane.

Rosalinda Cannavò è stata tra le protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata come Adua Del Vesco, la bella attrice siciliana ha fatto un vero e proprio percorso di rinascita. Un percorso caratterizzato anche dal rapporto speciale nato nella Casa di Cinecittà con Dayane Mello.

Rosalinda Cannavò contro Dayane Mello dopo il Gf Vip

Rosalinda sta vivendo un momento davvero importante della sua vita in compagnia del suo nuovo amore Andrea Zenga, conosciuto proprio nella Casa del Grande Fratello Vip. Non si può parlare di lei e del suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini, però, senza far riferimento all'amicizia speciale con Dayane.

Rosalinda e Dayane hanno vissuto i sei mesi nella Casa del Grande Fratello Vip in simbiosi. Almeno fino alle ultime settimane del Gf Vip quando la modella brasiliana ha inaspettatamente cambiato atteggiamento nei confronti dell'attrice criticandola e ferendola più volte. E, stando alle ultime indiscrezioni, pare che la situazione non sia cambiata neanche fuori dalla Casa, anzi pare sia peggiorata.

Intervistata dal settimanale Chi, la Cannavò ci ha tenuto a spiegare la sua posizione nei confronti della Mello: "Non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro". L'ex gieffina ha poi continuato lanciando una dura frecciata alla sua ex compagna di gioco: "È la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma".

