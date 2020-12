Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò si scaglia contro Elisabetta Gregoraci e difende Giulia Salemi (VIDEO)

Gossip TV

Duro scontro al Grande Fratello Vip tra Rosalinda ed Elisabetta.

Ieri, lunedì 30 novembre 2020 su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che ha visto un'accesa discussione in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. A prendere le difese di quest'ultima ci ha pensato Rosalinda Cannavò che, subito dopo la diretta, ha attaccato duramente la showgirl calabrese.

Rosalinda Cannavò contro Elisabetta Gregoraci al Gf Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Rosalinda ha deciso di confrontarsi con Elisabetta riguardo lo scontro avuto con Giulia. Secondo la giovane attrice, l'ex di Flavio Briatore avrebbero dovuto tenere un comportamento diverso, più rispettoso, nei confronti dell'influencer: "Non è arrivato un bel messaggio dopo le cose che hai detto".

La Cannavò ha poi continuato sottolineando anche il peso delle accuse mosse dalla Gregoraci nei confronti della Salemi: "Hai fatto passare una ragazza di ventisette anni per una poco di buono". Parole che non sono per niente piaciute alla showgirl calabrese che ha invitato la ragazza a non giudicare la situazione: "Ma tu cosa ne sai scusa? Come al solito senti solo una campana". "Non per questo non posso esprimere la mia opinione, devo dirti sempre che va tutto bene?" ha risposto seccata Adua.

Leggi anche Stefania Orlando spiazza Selvaggia Roma

La discussione si è accesa ancora di più quando Elisabetta ha dichiarato: "Vorrei vedere se una scrivesse messaggi a Giuliano". "Anche fosse, in quel perioso non stavate insieme tu e Flavio" ha sbottato Rosalinda, visibilmente infastidita, ritenendo eccessiva la reazione della donna. Giulia ed Elisabetta riusciranno a trovare un punto d'incontro?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.