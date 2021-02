Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò scrive una Lettera d'addio per Dayane Mello (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda Cannavò scrive una lettera d'addio, prima della Puntata del Grande Fratello Vip, indirizzata a Dayane Mello a agli altri gieffini.

Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando si giocano il tutto per tutto nella Puntata di stasera. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono ad un passo dalla Finale, ma solo una di loro potrà rimanere in Casa. Prima di scoprire chi delle due dovrà lasciare per sempre il reality show di Canale5, Rosalinda ha deciso di scrivere una lunga lettera d’addio ai suoi compagni d’avventura, con una dedica speciale per Dayane Mello.

Gf Vip, Rosalinda Cannavò scrive una Lettera d'addio

Ad un passo dalla Finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando rischiano di dover lasciare la Casa. Le due gieffine sono finite al televoto grazie al tradimento di Dayane Mello, che ha fatto nascere non poche polemiche in Casa. Mentre la modella brasiliana critica l’ex amica, Rosalinda teme di dover abbandonare il reality show di Canale5 e non vuole lasciare nessuna questione in sospeso. Armata di penna e foglio, la Cannavò scrive una lunga lettera ai suoi compagni di viaggio, chiedendo a Samantha De Grenet di leggera in caso fosse lei l’eliminata di questa sera. Samantha, in lacrime per Rosalinda, ha accettato e l’attrice siciliana ha letto la sua dolce missiva dove ha rivolto un pensiero positivo per tutti. A colpire sono i messaggi per Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane.

GF Vip, Roalinda Cannavò ottimista su Dayane Mello

Mentre con gli Zorzando, infatti, l’amicizia è sbocciata in sordina e in netto ritardo, con la Mello il rapporto si è distrutto dopo aver superato tantissime difficoltà nei lunghi mesi di reclusione. “Da un’inizio burrascoso con un epilogo positivo. Devo ammettere che anche grazie a te sono riuscita a liberarmi di macigni. Ti stimo immensamente, ho appreso tante cose da te e ho scoperto che dietro la tua maschera da cinico si nasconde un cucciolo” , ha scritto Rosalinda a Zorzi, mentre per Stefania : “Tra scontri iniziali, parole volate qua e là, frutto anche della mia costante posizione in difesa, posso solo dire che ti voglio tanto bene. Perché alcune critiche e riflessioni che hai fatto nei miei confronti, mi hanno fatto riflettere e cambiare il mio approccio. E mi hai dato consigli da donna ad una donna che stava sbocciando”. Infine, rivolgendosi a colei che l’ha tradita in diretta tv, la Cannavò ha deciso di lasciare uno spiraglio aperto: “Dayane…Ultima ma non per importanza. Tu che stai in cima a tutte le classifiche che si possano fare. Il nostro rapporto è stato speciale, unico, altalenante ma vero. Fuori so che sarà tutto diverso e se vorrai, come ti ho sempre detto, le porte del mio cuore sono aperte a te sempre".

