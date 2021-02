Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: "Quando uscirò non vorrò dare spiegazioni a nessuno" (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda pensa alla sua vita fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip e ammette di temere ancora il giudizio degli altri.

A un passo dalla finale del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò, che si trova al televoto insieme a Stefania Orlando, rischia di abbandonare definitivamente il gioco. A turbare la giovane attrice siciliana, però, è anche il pensiero di dover affrontare le critiche e il giudizio degli altri una volta uscita dalla Casa.

I dubbi di Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Domani, venerdì 26 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda la semifinale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al televoto ci sono Stefania e Rosalinda, che nelle ultime ore si è lasciata andare a nuove confessioni. Oltre a temere l'eliminazione, l'attrice siciliana porta con sé il dispiacere per l’uscita di Andrea Zenga.

Parlando con la Orlando, la Cannavò le ha rivelato tutte le insicurezze che l’hanno accompagnata fin dal primo giorno: "C'è la paura di dover affrontare le critiche che mi sono state fatte e questo mi destabilizza un pò. Mi ero immaginata una fine diversa, è come se fossi tornata all’inizio, mi sento ancora addosso i dubbi degli altri. Pensavo di essere riuscita a dimostrare la persona che sono". "Tu ti aspettavi che qualcuno potesse mettere in dubbio la tua storia?" le ha domandato la conduttrice romana cercando di capire il motivo del suo malessere.

"Non è quello che mi preoccupa, è proprio sulla mia persona, mi sembra essere tornata indietro, come se tutto quello che ho fatto non fosse servito a nulla" ha ammesso Rosalinda rivelando di temere il giudizio degli altri una volta uscita dalla Casa del Gf Vip. "Intanto siete in due ora, ma questa è la tua vita, gli altri possono pensare di te quello che vogliono. È facile puntare il dito su di una persona che è stata al gioco che hanno costruito gli altri. Ma questo non significa che tu stai mentendo anche qui. Se mettono in dubbio la vostra storia, significa mettere anche in dubbio Andrea" ha replicato Stefania consigliandole di focalizzarsi solo su di sé e sulla sua relazione con Zenga.

