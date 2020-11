Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò pronta a tornare Single per Dayane Mello? Lo sfogo della gieffina

Gossip TV

Rosalinda Cannavò confessa di essere preoccupata per la reazione del suo fidanzato, dopo le effusioni scambiate con Dayane Mello al Grande Fratello Vip.

La reclusione gioca brutti scherzi a Rosalinda Cannavò. La concorrente del Grande Fratello Vip è in crisi e pensa che il suo fidanzato Giuliano possa aver preso male il suo affetto per Dayane Mello. Mentre in Casa la modella è attaccata da tutti e cerca il confronto con l’attrice, Rosalinda confessa a Francesco Oppini di avere dei dubbi sulla sua relazione.

Gf Vip, Rosalinda Cannavò dubbiosa sulla sua relazione

L’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip può rivelarsi più intensa del previsto. L’isolamento forzato e l’impossibilità di parlare con i propri cari sta pesando molto a Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana, dopo essere finita al centro del gossip per la sua relazione (finta) con Massimiliano Morra, ha stretto un’amicizia molto profonda con Dayane Mello. Tra la modella e l’attrice è scoppiata la passione e il rapporto di amicizia ha assunto sfumature passionali, dopo il bacio saffico e le attenzioni particolari che le due gieffine si sono riservate reciprocamente. Nelle ultime ore, tuttavia, tutti i concorrenti si sono scagliati contro la Mello, accusandola di strumentalizzare il suo rapporto con la Cannavò per essere al centro dell’attenzione. Agli inquilini del Gf, infatti, non è piaciuto il percorso della modella che si è avvicinata a vari protagonisti, con l’intenzione di intrecciare amicizie e flirt per attirare i gossip e continuare il suo percorso nel reality show.

Rosalinda Cannavò pronta a tornare Single dopo il Gf Vip?

Le accuse hanno ferito profondamente Dayane, che ha cercato il confronto con Rosalinda. Dopo un’accesa discussione, la Mello ha perdonato l’amica e Massimiliano ha chiesto ad entrambe di essere più chiare e di viversi questa esperienza senza remore. Nel frattempo, continua il malumore della Cannavò. L’attrice è scoppiata in lacrime, confessando a Francesco Oppini di temere per la reazione del fidanzato Giuliano. Rosalinda ha dichiarato che i suoi gesti sono compiuti sempre senza malizia, al punto da sentirsi inerme davanti alle provocazioni che riceve in studio per il suo rapporto speciale con Dayane. La siciliana, poi, ha ammesso di sentire la pressione della lontananza dal momento che Giuliano tende a supportarla ben poco quando non condivide i suoi gesti. Rosalinda inizia a nutrire dubbi sulla sua relazione per colpa della Mello o si tratta di un semplice sfogo dovuto allo stress degli ultimi giorni?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.