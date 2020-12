Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò perde le staffe con Mario Ermito: "Divento una iena" (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda furiosa con Mario dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Dopo Cecilia Capriotti, Mario Ermito si è reso protagonista di un'accesa lite con Rosalinda Cannavò. I due giovani concorrenti non hanno mai negato di avere un certo feeling, ma le gravi insinuazioni fatte dal ragazzo in diretta hanno fatto infuriare l'attrice che, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, lo ha attaccato duramente.

Rosalinda Cannavò contro Mario Ermito, confronto al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, sono emersi nuovi dettagli sull'amicizia tra Rosalinda e Mario. Le insinuazioni fatte da quest'ultimo, però, hanno fatto letteralmente perdere le staffe alla giovane attrice che ha sbottato: "Io non ho scritto a Mario lo scorso agosto, ma anni prima, ai tempi di Tale e Quale Show. Gli avevo fatto i complimenti su Instagram per il programma. [...] Io ho un ragazzo fuori. Non c'è mai stato niente tra me e Mario, non diciamo che gli ho scritto mentre stavo con il mio ragazzo".

Subito dopo la diretta, la Cannavò è tornata sull'argomento con Ermito: "Far passare una donna per quello che non è non mi è piaciuto!". Rosalinda ci ha tenuto poi a ribadire un altro dettaglio che l'ha fatta innervosire, ovvero che dopo tre giorni dal loro avvicinamento sarebbe tornata insieme a Giuliano. "L’ha detto Sonia. Ma di cosa stiamo parlando? Non c’è stato mai niente tra me e te. Sono una persona seria" ha replicato Mario respingendo le accuse.

Rosalinda ha poi raggiunto Giulia Salemi per sfogarsi: "Mario voleva far credere che il mio ragazzo era cornuto! Divento una iena!". Un pensiero condiviso anche da Cecilia Capriotti e Carlotta Dell'Isola, che hanno rivelato di trovare il ragazzo poco chiaro e troppo convinto di piacere a tutte.

