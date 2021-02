Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò perde la maschera: ha veramente detto a Zorzi che Morra è gay (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda Cannavò smentisce sé stessa durante il Gf Vip Late Show, confermando di aver detto a Tommaso Zorzi che Massimiliano Morra è gay.

Ricordate quando Rosalinda Cannavò confesso l’omosessualità di Massimiliano Morra, per poi ritrattare tutto in diretta? E quando Tommaso Zorzi la nominò per punire la sua bugia? Emergono nuove verità sul caso di outing, ancora irrisolto, che ha tenuto con il fiato sospeso i fan del Grande Fratello Vip. A distanza di mesi dall’accaduto, l’attrice siciliana si tradisce e rivela di aver realmente confessato a Zorzi la verità sull’orientamento sessuale del suo finto ex fidanzato.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò fa cadere la maschera

Rosalinda Cannavò è la principessa delle favole di cartone più amata del piccolo schermo. In attesa di conoscere il suo destino durante la Puntata del Grande Fratello Vip, che decreterà chi tra lei e Stefania Orlando potrà continuare il percorso e puntare alla Finale, la Cannavò si è tradita con le sue stesse mani. Ricordate la confessione che l’attrice siciliana fece a proposito dell’ex fidanzato (finto) Massimiliano Morra? Da vari video emerse che la Cannavò avesse spifferato a buona parte della Casa che Morra fosse gay.

Una notizia che ha lasciato perplesso l’attore, che ha ribadito di essere felicemente fidanzato e che, sebbene non ci sia nulla di male, non ha mai provato attrazione per gli uomini. La Cannavò aveva negato tutto con estremo vigore, forse fin troppo, tanto da far indispettire Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, infatti, le rifilò una Nomination comunicando in diretta nazionale di essere a conoscenza della notizia, perché Rosalinda l’aveva messo al corrente ben prima di entrare in Casa. La querelle si è protratta e la siciliana ha fatto di tutto per smentire l’accaduto, tanto che alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Rosalinda assiste alla nomination che le fece Tommaso durante il Morra/Adua - gay/stratega gate #gfvip #tzlateshow #tzvip pic.twitter.com/RdysOZliNZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2021

A distanza di cinque mesi dalla fuga di notizie, la Cannavò ha fatto cadere la maschera. Nel corso dell’ultima Puntata del Gf Vip Late Night, infatti, è stata mostrata la clip della Nomination di Zorzi e l’attrice ha commentato: “Mamma che iena! Insomma è bravo a tenere i segreti Tommaso, raccontante un segreto a Tommaso”. E così tra una battuta e l’altra Rosalinda ha confermato di aver spifferato tutto a Zorzi, come lui ha sostenuto nonostante le critiche che sono piovute dopo la confessione. Quindi Morra è gay? L’attore ha ribadito più volte di essere eterosessuale, felicemente impegnato con Dalila e non sembra voler approfondire la questione. Nel frattempo, Rosalinda ha scritto una lettera d’addio a Dayane Mello, consapevole che questa sera potrebbe lasciare per sempre il Gf Vip.

