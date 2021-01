Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: "Ognuno deve essere libero di salvare chi vuole" (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda torna a parlare delle nomination che hanno stravolto gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nuove confessioni e riflessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Rosalinda Cannavò, sentedosi libera di parlare e confidarsi, si è lasciata andare con alcune sue compagne di gioco sui buoni propositi da mantenere una volta uscita fuori dalla famosa Casa di Cinecittà.

La confessione di Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Per Rosalinda, l'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata davvero importante. La giovane attrice infatti, complice il suo percorso di crescita durante queste settimane di convivenza forzata, ha ammesso: "Voglio trovare lo stile di vita giusto per me". Parole che hanno attirato l'attenzione di Samantha De Grenet che, dopo averla ascoltata, l'ha incoraggiata e spronata a non perdere la motivazione: "È giustissimo, anche fare attività fisica serve avere una regolarità".

La Cannavò, però, ha continuato il suo sfogo rivelando alla De Grenet che quello che la preoccupa veramente sono i giudizi che potrebbe ricevere sui social una volta uscita dalla Casa del Gf Vip. "Tesoro anche a me ne dicono di tutti i colori ma non bisogna dargli importanza" ha affermato Giulia Salemi cercando di rassicurarla. Alla conversazione si è poi aggiunta anche Dayane Mello che si è detta d'accordo con lei coiquiline: "Purtroppo c'è tanta maleducazione, non bisogna ascoltare certi giudizi". Samantha ha poi ripreso la parola rivolgendosi a Rosalinda e consigliandole di proseguire il suo percorso nel reality show di Canale 5 senza pensare a nulla: "Hai fatto un bel percorso qua dentro, un cambiamento bellissimo, ti sei ritrovata. Usala questa forza che hai trovato".

Spostandosi poi in veranda con Cecilia e Samantha, Rosalinda è tornata a parlare delle Nomination: "Io sono anche stanca di avere questa sensazione come se facessi del male a qualcuno". La Capriotti, ancora scottata dal voto ricevuto in diretta al Gf Vip, ha rivelato: "Ci sono stata male ma adesso nominerò fissa un uomo... ce l'ho già in mente". Il discorso si è spostato su alcune confidenze fatte da Dayane riguardo una sua possibile strategia. "Lei vorrebbe salvare chi gli altri non sceglierebbero" ha affermato la De Grenet mentre la Cannavò infastidita ha replicato: "Un ragionamento del genere non mi piace, oguno deve essere libero di salvare chi vuole!".

