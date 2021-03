Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò lascia i social dopo essere stata in Procura per l'AresGate

Gossip TV

Provata dalle indagini sull'Ares Gate, Rosalinda Cannavò decide di staccare dai social suscitando dispiacere nei fan del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò, dopo un percorso emozionante e a tratti psicologicamente impegnativo, ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip con nuove consapevolezze su sé stessa e il suo passato. Quando il passato torna a bussare alla nostra porta, tuttavia, la situazione si complica e l’attrice siciliana ha fatto sapere di voler prendere una pausa sui social, dopo essere stata convocata in Procura per il caso Ares che ancora tiene tutti sulle spine.

GF Vip, Rosalinda Cannacò lascia i social dopo la chiamata del PM

Setta, non setta, santoni, istigazioni al suicidio, principale causa di disturbi alimentari e chi più ne ha, più ne metta. Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato l’AresGate, e a nulla sembra essere servita la diffida della casa produttrice nei confronti del programma di Alfonso Signorini. Infatti, se Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra hanno smesso di parlare del passato, la Procura ha iniziato un’indagine per scoprire la verità sulle insinuazioni lanciate dai due gieffini e da alcuni attori italiani.

Rosalinda è stata convocata dal PM, per approfondire il collegamento tra la Ares e il suicidio di Teodosio Losito, dopo aver ascoltato il lungo sfogo della siciliana che accusava la casa di produzione di aver portato lo sceneggiatore a togliersi la vita. Un’accusa pesantissima, che non può passare di certo inosservata. La Cannavò, ospite nel salotto di Live-Non è la d’Urso, ha confermato di essere una testimone e di non poter parlare delle indagini ancora in corso. “Non posso approfondire determinate cose, perché sono fatti che poi verranno affrontati nelle sedi opportune”, ha dichiarato la fidanzata di Andrea Zenga.

Certamente l’accaduto deve aver scombussolato non poco la siciliana, che ha deciso di sparire per qualche tempo dai social. “Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore. In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serene”, ha confessato la Cannavò su Instagram. Voi cosa ne pensate?

