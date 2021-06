Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò la spara grossa: Fan furiosi

Gossip TV

Rosalinda Cannavò commette uno scivolone su Twitter che le costa la forte reazione dei fan del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò ha fatto infuriare i fan e su Twitter è scoppiata una polemica violentissima, che ha messo in cattiva luce l’ex protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice, infatti, parlando di donne al volante ha fatto un’affermazione fuori luogo che ha provocato una rivolta tra i fan.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò fa uno scivolone clamoroso

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò sta vivendo un periodo sereno al fianco di Andrea Zenga e la coppia sembra essere più unita che mai. Nonostante continuino le indagini sull’Ares-Gate che ha scosso l’opinione pubblica con racconti inediti su presunte sette e istigazioni al suicidio, la Cannavò vuole vivere positivamente la sua nuova vita lontano dalla maschera di Adua Del Vesco. L’ex gieffina ha ricucito il rapporto con Dayane Mello e le due hanno trascorso insieme una giornata in barca, mostrandosi complici più che mai per la gioia dei fan delle Rosmello.

Nelle ultime ore, la Cannavò è finita al centro delle polemiche a causa di un’affermazione fuori luogo sulle donne al volante. “Mi sono fatta Torino - Milano da sola e sono sana e salva, considerando che era un anno che non portavo la macchina. Perché tra il Grande Fratello e il fatto che a Milano non avevo un mezzo… Andrea non mi faceva guidare il suo, però giustamente non mi faceva guidare, perché parliamoci chiaro, noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo eccezionali alla guida. Però sono arrivata sana e salva” , ha raccontato l’attrice siciliana sui social.

"Io ti vengo a trovare tutti i giorni, tanto ho la macchina" VS "Noi donne per quanto possiamo impegnarci non saremo mai eccezionali alla guida"



Choose your personality Rosalinda — Charlie18 (@Games18Video) June 13, 2021

Lo scivolone di Rosalinda le è costato l’ennesima polemica su Twitter, dove gli utenti si sono scatenati a causa di queste frasi considerate maschiliste. Nella speranza che l'osservazione della Cannavò fosse un'osservazione ironica, ricordiamo che la prima persona al mondo a guidare un veicolo 4 ruote per ben 100 km fu una donna Bertha Benz, socia in affari e moglie di Karl Benz!

