Grande Fratello Vip, "Rosalinda Cannavò ha giocato bene in Casa": la confessione di un ex gieffino

Mario Ermito commenta il percorso di Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò resta una delle concorrenti più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata in Casa come Adua Del Vesco, la principessa delle favole di cartone ha svelato la verità sul suo passato e i suoi celebri flirt, beccandosi una diffida da parte di Massimiliano Morra. Tra alti e bassi, Rosalinda ha continuato il suo percorso a testa alta, rendendosi protagonista della amicizia altalenante con Dayane Mello e della querelle - poi chiarita - con Mario Ermito. Proprio quest’ultimo ha deciso di commentare la strategia della Cannavò, parlando anche della love story con Andrea Zenga.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Zenga: ecco cosa ne pensa Mario Ermito

Grande protagonista, amata dal pubblico quanto discussa, Rosalinda Cannavò si gode un po’ di pace dopo la fine del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana ha fatto il suo ingresso in Casa sotto il nome di Adua Del Vesco, per poi decidere di distruggere tutte le favole di cartone che hanno accompagnato la sua vita, parlando di temi molto importanti come i disturbi alimentari e la violenza sulle donne. Il percorso di Rosalinda è stato segnato dal rapporto con Dayane Mello, fatto di picchi di felicità e furiose liti, talvolta dettate dalla gelosia. Durante le ultime settimane a Cinecittà, inoltre, la gieffina si è resa conto di non voler continuare la sua relazione con Giuliano Condorelli, scoprendosi innamorata di Andrea Zenga. La relazione ha fatto scandalo, diventando un ostacolo nel rapporto con la Mello e le due concorrenti hanno finito con l’allontanarsi. Mentre Dayane commenta la storia d’amore tra Rosalinda e Andrea, il buonumore dell’attrice è messo in pericolo dalle indagini sul caso Ares, partite proprio da alcune rivelazioni che la gieffina ha fatto al Gf Vip.

Gf Vip, Mario Ermito parla del rapporto con Dayane Mello

Durante la sua permanenza nel programma, la Cannavò si è rea protagonista di uno scontro con Mario Ermito, certa che il collega avesse provato a flirtare con lei ma anche con altre persone proprio nello stesso periodo. Il disguido fu presto chiarito e oggi Mario, intervistato in diretta Instagram dal blogger Armando Sanchez, ha ammesso: “Di Rosalinda penso che abbia giocato bene all’interno del Grande Fratello Vip, perché comunque il gioco lo prevede dunque ha fatto bene a giocarsela bene. Sta vivendo questa bella storia d’amore con Andrea e sono contenta per loro”. Dopo aver speso parole di miele per Tommaso Zorzi, il nuovo opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, l’ex gieffino ha chiarito anche la natura del suo rapporto con la Mello: “Dayane é un’amica e la conoscevo perché é l’ex fidanzata del mio carissimo amico Stefano Sala con cui ha avuto una bellissima figlia: Sofia. Nutro grande rispetto nei suoi confronti, siamo amici e tali rimarremo”.

